Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»

Раффаэле Палладино высказался о поражении от «Баварии».

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино поделился мыслями после поражения от Баварии (1:4, общий счет – 2:10) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я должен похвалить «Баварию», Венсана Компани , весь клуб, потому что мы, наверное, встретились с лучшей командой Европы на данный момент. Нужно просто быть честным и принять результат на поле.

Оглядываясь назад, мы, возможно, могли бы сделать что-то по-другому. В ответном матче у нас был другой план, мы играли глубже, но это мало что изменило. «Бавария» – это команда, которая во всех смыслах универсальна. Они всегда найдут способ пройти сквозь вашу оборону. В этих двух матчах мы многому научились.

Возможно, по телевизору это не так заметно, но видно, как у них быстро ходит мяч, они всегда пасуют на нужную ногу, контролируют мяч на высокой скорости, обходят защитников и демонстрируют более высокие показатели скорости бега.

Думаю, нам нужно изменить подход, который мы применяем в молодежных академиях, потому что когда мы играем против таких команд, как «Бавария », это как будто другой вид спорта.

Нам всем нужно больше сосредоточиться на индивидуальных навыках и основах с самых ранних лет, потому что разница очевидна», – сказал Раффаэле Палладино .