Рафинья, Винисиус, Собослаи и Тринкау – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Рафинья и Винисиус – кандидаты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил гол в матче против «Галатасарая» (4:0).

Вингер «Реала» Винисиус отметился дублем в игре с «Манчестер Сити» (2:1).

Вингер «Барселоны» Рафинья забил два мяча и сделал две передачи в матче против «Ньюкасла» (7:2).

Полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкау сделал два результативных паса в игре с «Буде-Глимт» (5:0).

Это самая результативная 1/8 финала ЛЧ в истории. 68 голов на всех!