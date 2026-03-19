Рафинья, Винисиус, Собослаи и Тринкау – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил гол в матче против «Галатасарая» (4:0).

Вингер «Реала» Винисиус отметился дублем в игре с «Манчестер Сити» (2:1).

Вингер «Барселоны» Рафинья забил два мяча и сделал две передачи в матче против «Ньюкасла» (7:2).

Полузащитник «Спортинга» Франсишку Тринкау сделал два результативных паса в игре с «Буде-Глимт» (5:0).

Это самая результативная 1/8 финала ЛЧ в истории. 68 голов на всех!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
6 комментариев
Винисиусу не достанется. В целом сильное выступление, созданный пенальти, гол с пенальти и потом ещё один с игры - это круто, конечно, но впечатление очень портит отвратная реализация в минувшем матче. Вот закинул бы мяч в сетку ещё хотя бы в одном моменте из тех, что были - другое дело. Хотя мог закидывать и пару, шансов хватало. Наверняка Рафа получит, 2+2 сами за себя говорят.
Да, Вини порол очень много. Хотя условия для него вчера были шикарные. Мог хет-трик спокойно делать
Отмечу также игру Доку - был лучшим на поле в матче Реал - Сити;

Очень понравился Экитике, наверное, такого разнопланового ЦН у французов не было со времен Бенземы (как бы смешно это не звучит)
однозначно Рафинья
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
3 минуты назад
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нэшвиллом» и выбыл из турнира
23 минуты назад
Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
сегодня, 00:10
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
вчера, 23:06
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
вчера, 22:54
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
вчера, 22:51
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
вчера, 22:30Фото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
вчера, 22:30
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
28 минут назад
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
вчера, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
вчера, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
вчера, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
вчера, 21:14
Рекомендуем