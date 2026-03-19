Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей

Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами » Лионель Месси забил гол в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла » (1:0, второй тайм).

38-летний футболист отличился на 7-й минуте игры, пробив в дальний угол из пределов штрафной.

Этот гол стал 900-м в карьере в 1142 матчах для аргентинского форварда. На его счету также 407 голевых передач.

Месси забил 672 мяча в составе «Барселоны», 115 голов за сборную Аргентины , 79 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ ».

В активе Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.