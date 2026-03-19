Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (1:0, второй тайм).
38-летний футболист отличился на 7-й минуте игры, пробив в дальний угол из пределов штрафной.
Этот гол стал 900-м в карьере в 1142 матчах для аргентинского форварда. На его счету также 407 голевых передач.
Месси забил 672 мяча в составе «Барселоны», 115 голов за сборную Аргентины, 79 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».
В активе Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
249 — с 20 до 25 лет
286 — с 25 до 30 лет
204 — с 30 до 35 лет
131 — с 35 лет
112 — с пенальти
106 — из-за пределов штрафной
70 — со штрафных ударов
672 — Барселона
115 — Аргентина
81 — Интер Майами
32 — Пари Сен-Жермен
Пента-трик — 2 раза
Покер — 6 раз
Хет-трик — 52 раза
Дубль — 178 раз
Один мяч — 354 раза
По соперникам
38 — Севилья
32 — Атлетико Мадрид
31 — Валенсия
29 — Атлетик Бильбао
26 — Бетис, Реал Мадрид
Ассистенты
60 — Луис Суарес
40 — Андрес Иньеста, Дани Алвес
34 — Жорди Альба
32 — Хави
27 — Педро Родригес
26 — Неймар
25 — Серхио Бускетс
19 — Иван Ракитич
13 — Сеск Фабрегас
12 — Алексис Санчес, Килиан Мбаппе
001 — 01.05.2005, #0009 — Альбасете
100 — 29.09.2009, #0210 — Динамо Киев (1 612 дней)
200 — 17.08.2011, #0332 — Реал Мадрид (687 дней)
300 — 27.10.2012, #0418 — Райо Вальекано (437 дней)
400 — 27.09.2014, #0525 — Гранада (700 дней)
500 — 17.04.2016, #0632 — Валенсия (568 дней)
600 — 04.03.2018, #0747 — Атлетико Мадрид (686 дней)
700 — 30.06.2020, #0862 — Атлетико Мадрид (849 дней)
800 — 23.03.2023, #1017 — Панама (996 дней)
900 — 18.03.2026, #1142 — Нэшвилл (1 091 день)
Криштиану забил свой 900-й гол в 1236-м матче, Месси — в 1142-м (на 94 матча быстрее)
По результатам 1142 матчей в карьере на счету Роналду было 819 голов (на 81 гол меньше)
* по итогам первого тайма матча Интер - Нэшвилл