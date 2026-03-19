  • Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (1:0, второй тайм).

38-летний футболист отличился на 7-й минуте игры, пробив в дальний угол из пределов штрафной.

Этот гол стал 900-м в карьере в 1142 матчах для аргентинского форварда. На его счету также 407 голевых передач.

Месси забил 672 мяча в составе «Барселоны», 115 голов за сборную Аргентины, 79 – за «Интер Майами» и 32 – за «ПСЖ».

В активе Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср», 965 мячей за карьеру в 1312 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
30 — до 20 лет
249 — с 20 до 25 лет
286 — с 25 до 30 лет
204 — с 30 до 35 лет
131 — с 35 лет

112 — с пенальти
106 — из-за пределов штрафной
70 — со штрафных ударов

672 — Барселона
115 — Аргентина
81 — Интер Майами
32 — Пари Сен-Жермен

Пента-трик — 2 раза
Покер — 6 раз
Хет-трик — 52 раза
Дубль — 178 раз
Один мяч — 354 раза

По соперникам

38 — Севилья
32 — Атлетико Мадрид
31 — Валенсия
29 — Атлетик Бильбао
26 — Бетис, Реал Мадрид

Ассистенты

60 — Луис Суарес
40 — Андрес Иньеста, Дани Алвес
34 — Жорди Альба
32 — Хави
27 — Педро Родригес
26 — Неймар
25 — Серхио Бускетс
19 — Иван Ракитич
13 — Сеск Фабрегас
12 — Алексис Санчес, Килиан Мбаппе

001 — 01.05.2005, #0009 — Альбасете
100 — 29.09.2009, #0210 — Динамо Киев (1 612 дней)
200 — 17.08.2011, #0332 — Реал Мадрид (687 дней)
300 — 27.10.2012, #0418 — Райо Вальекано (437 дней)
400 — 27.09.2014, #0525 — Гранада (700 дней)
500 — 17.04.2016, #0632 — Валенсия (568 дней)
600 — 04.03.2018, #0747 — Атлетико Мадрид (686 дней)
700 — 30.06.2020, #0862 — Атлетико Мадрид (849 дней)
800 — 23.03.2023, #1017 — Панама (996 дней)
900 — 18.03.2026, #1142 — Нэшвилл (1 091 день)

Криштиану забил свой 900-й гол в 1236-м матче, Месси — в 1142-м (на 94 матча быстрее)

По результатам 1142 матчей в карьере на счету Роналду было 819 голов (на 81 гол меньше)

* по итогам первого тайма матча Интер - Нэшвилл
топовая аналитика
Единственный плеймейкер с 900 голами!
Меньше на 170 игр провел при этом маленький гном ,ещё не играл форвардом и пачками отдавал пенальти другим....а то давным давно было бы больше 1000.... G.O.A.T
Ответ Б.А.Р.С.А.10
Меньше на 170 игр провел при этом маленький гном ,ещё не играл форвардом и пачками отдавал пенальти другим....а то давным давно было бы больше 1000.... G.O.A.T
Ты явно не любишь Месси.. Ты поклонник чокнутогог Рональду....
Красивое число. Молодчага)
Месси ещё 1000 голов раньше забьет, вот увидите 🤣
🇦🇷🐐👑 - 2026 🏆 x2
Рекомендуем
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
вчера, 23:06
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
вчера, 22:54
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
вчера, 22:51
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
вчера, 22:30Фото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
вчера, 22:30
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
вчера, 22:25
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
вчера, 22:12
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
вчера, 22:04
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси принимает «Нэшвилл» в ответном матче
вчера, 23:14Live
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
вчера, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
вчера, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
вчера, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
вчера, 21:14
