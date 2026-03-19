У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах

«Бавария» продлила серию без поражений до 11 матчей.

Команда Венсана Компани разгромила «Аталанту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:1.

В последний раз мюнхенцы проигрывали 24 января – «Аугсбургу» (1:2). С тех пор они одержали 9 побед с общим счетом 32:9 и дважды сыграли вничью.

21 марта «Бавария » встретится с «Унионом».