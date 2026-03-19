  • Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей.

Харри Кейн сравнялся с Лионелем Месси по одному показателю в Лиге чемпионов.

Нападающий «Баварии» сделал дубль в матче 1/8 финала с «Аталантой» (4:1), забив свои 49-й и 50-й голы в турнире.

Англичанину понадобилась 66 матчей, чтобы достичь отметки в 50 мячей – такой же результат у Месси.

Их опережают Руд ван Нистелрой (62) и Эрлинг Холанд (49).

Кейн забил 49-й и 50-й голы в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, рекорд у Роналду – 140

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Если у Холанда 49, почему он опережает Кейна, у которого 50?
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Штука в том, что 49 матчей для 50 голов потребовалось, не голов всего
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Холланд забил 50 голов за 49 матчей, а он намного моложе Кейна)
Крутой игрок Кейн, работяга, всегда отрабатывает, разносторонний, может на поле всё и делает это!
