У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Мохамед Салах совершил 201 результативное действие на «Энфилде».

Мохамед Салах совершил 200-е и 201-е результативные действия в составе «Ливерпуля » на «Энфилде ».

Вингер «красных» ассистировал Юго Экитике и забил сам в ответном матче против «Галатасарая » в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, первая игра – 0:1).

Теперь на счету египтянина 140 забитых голов и 61 результативная передача в 211 домашних матчах за английский клуб во всех турнирах.