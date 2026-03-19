У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Мохамед Салах совершил 201 результативное действие на «Энфилде».

Мохамед Салах совершил 200-е и 201-е результативные действия в составе «Ливерпуля» на «Энфилде». 

Вингер «красных» ассистировал Юго Экитике и забил сам в ответном матче против «Галатасарая» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0, первая игра – 0:1).

Теперь на счету египтянина 140 забитых голов и 61 результативная передача в 211 домашних матчах за английский клуб во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь

Легенда как бы то не было
Критически недооценен. До сих пор вижу, что кто-то говорит, что Дрогба был лучшим африканцем и тд. Салах — легенда, один из лучших в истории АПЛ в целом
Какой задел сделал в прошлом, что статистика остаётся феноменальной даже после спада
