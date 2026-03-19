«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11

«Реал» сыграет с «Баварией» в 29-й и 30-й раз.

Команды сыграют в четвертьфинале. Игры состоятся 7/8 и 14/15 апреля.

К этому моменту мадридцы сыграли с мюнхенцами 28 раз – это самое частое противостояние в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Таким образом, уже в середине апреля между ними будет 30 игр.

«Реал » обыграл «Баварию» 13 раз и потерпел 11 поражений, 4 раза была ничья. Общий счет – 45:42.