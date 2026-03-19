  • «Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11

«Реал» сыграет с «Баварией» в 29-й и 30-й раз.

«Реал» и «Бавария» вновь встретятся в Лиге чемпионов.

Команды сыграют в четвертьфинале. Игры состоятся 7/8 и 14/15 апреля.

К этому моменту мадридцы сыграли с мюнхенцами 28 раз – это самое частое противостояние в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. Таким образом, уже в середине апреля между ними будет 30 игр.

«Реал» обыграл «Баварию» 13 раз и потерпел 11 поражений, 4 раза была ничья. Общий счет – 45:42.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Помимо «Барселоны», главным историческим соперником «Мадрида» Флорентино Перес считает «Баварию»: «Мы всегда встречаемся с ними в Лиге чемпионов, они всегда на нашем пути к трофею».
Таблица ЛЧ (КЕЧ) по очкам за все время:
1. «Реал Мадрид» 513 игр, 1012 очков
2. «Бавария» 412 игр, 824 очка
3. «Барселона» 365 игр, 714 очков
Далее идут: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Милан», «Бенфика», «Порту», «Интер», «Арсенал», «Челси», «Аякс», «Боруссия Д», «ПСЖ», «Атлетико», «Манчестер Сити».
Бавария-Новый фаворит спотифайчиков.
Ответ Milaninho23
Спотифайчикам вылет Баварии выгоден.
Им стоит бояться только Баварии и ПСЖ.
Остальных они должны пройти, если Удача будет сохранять нейтралитет.
Скрытый финал, ни один матч не будет так интересен.
Победитель этой пары и выиграет лч
Если Бавария не будет дурака валять, то должны проходить Реал
