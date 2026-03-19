Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча

Игрока «Хетафе», схватившего Серлота за гениталии, дисквалифицировали.

Защитник «Хетафе » Абдель Абкар получил наказание за скандальный эпизод в игре с «Атлетико » в 28-м туре Ла Лиги (0:1).

На 55-й минуте встречи марокканец схватил нападающего соперника Александра Серлота за гениталии. Главный арбитр встречи Мигель Анхелт Ортис показал ему красную карточку , посмотрев повтор.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать Абкара на две игры Ла Лиги за «поведение, противоречащее спортивному порядку».