Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
Игрока «Хетафе», схватившего Серлота за гениталии, дисквалифицировали.
Защитник «Хетафе» Абдель Абкар получил наказание за скандальный эпизод в игре с «Атлетико» в 28-м туре Ла Лиги (0:1).
На 55-й минуте встречи марокканец схватил нападающего соперника Александра Серлота за гениталии. Главный арбитр встречи Мигель Анхелт Ортис показал ему красную карточку, посмотрев повтор.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение дисквалифицировать Абкара на две игры Ла Лиги за «поведение, противоречащее спортивному порядку».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
По матчу за каждое яичко!
Мысли сходятся ))
Гомоэротично
Моя теща была осень воспитагна и при ней нельзя было говорить слово яйца.следовало гоаорить куриный продукт) ну а так то сайт мог сказать тестикулы.а то гениталии слишком двусмысленно))
Может у него серьезные намерения, чё так сразу
Вон оно чё, Михалыч
