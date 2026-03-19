Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
Турецкий клуб уступил «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 75-й минуте нидерландец повредил палец, воткнувшись в рекламный щит у края поля. У него пошла кровь, он некоторое время лежал на газоне.
Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Ноа держал руки поднятыми. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.
Трибуны на «Энфилде» аплодировали, провожая арендованного у «Наполи» футболиста «Галатасарая».
Изображение: скриншот из трансляции матча
После матча тренер «Галатасарая» сообщил, что травма Ланга «очень серьезна», игрока прооперируют. После игры Ноа доставили в больницу.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Здоровья, дичайший не фарт
Я как-то будучи студентом работал на автомойке, и в очередной раз протирая стекла на машине круговыми движениями ударился об молдинг(штука в котором стекло зажато). Сначала боль не почувствовал, а через секунду все стекло машины кровью залило. Я не думал что из пальца столько крови может вытечь - я разрезал подушечку безымянного пальца буквально на двое. Боли сильной не было, но зашивать пришлось. Так что думаю его количество крови напугало больше.
Такие рэксы собрались тут. У чела болевой шок от перелома, возможно и ноготь слетел, а они иронизируют.
А что там с Осимхеном? Весь первый тайм ходил руку нянчил вместо футбола?
Клоун на главном тренере вместо того, чтобы оперативно снять его с игры решил наблюдать за его хождениями по полю.
Это же как он так палец поранил?
Видимо порезал об рекламный щит
зажало палец между рекламным щитом и штангой крепления камеры, открытый перелом
Нахер с переломом пальца лежать? Беги к медикам
