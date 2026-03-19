Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют

Ланга унесли на носилках после травмы пальца на руке.

Полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг серьезно поранил палец на руке.

Турецкий клуб уступил «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 75-й минуте нидерландец повредил палец, воткнувшись в рекламный щит у края поля. У него пошла кровь, он некоторое время лежал на газоне.

Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Ноа держал руки поднятыми. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

Трибуны на «Энфилде» аплодировали, провожая арендованного у «Наполи» футболиста «Галатасарая».

Изображение: скриншот из трансляции матча

После матча тренер «Галатасарая» сообщил, что травма Ланга «очень серьезна», игрока прооперируют. После игры Ноа доставили в больницу.

Здоровья, дичайший не фарт
Я как-то будучи студентом работал на автомойке, и в очередной раз протирая стекла на машине круговыми движениями ударился об молдинг(штука в котором стекло зажато). Сначала боль не почувствовал, а через секунду все стекло машины кровью залило. Я не думал что из пальца столько крови может вытечь - я разрезал подушечку безымянного пальца буквально на двое. Боли сильной не было, но зашивать пришлось. Так что думаю его количество крови напугало больше.
Такие рэксы собрались тут. У чела болевой шок от перелома, возможно и ноготь слетел, а они иронизируют.
А что там с Осимхеном? Весь первый тайм ходил руку нянчил вместо футбола?
А что там с Осимхеном? Весь первый тайм ходил руку нянчил вместо футбола?
Клоун на главном тренере вместо того, чтобы оперативно снять его с игры решил наблюдать за его хождениями по полю.
Это же как он так палец поранил?
Это же как он так палец поранил?
Видимо порезал об рекламный щит
Видимо порезал об рекламный щит
зажало палец между рекламным щитом и штангой крепления камеры, открытый перелом
Нахер с переломом пальца лежать? Беги к медикам
