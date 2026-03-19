Ланга унесли на носилках после травмы пальца на руке.

Полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг серьезно поранил палец на руке.

Турецкий клуб уступил «Ливерпулю» (0:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 75-й минуте нидерландец повредил палец, воткнувшись в рекламный щит у края поля. У него пошла кровь, он некоторое время лежал на газоне.

Медицинская бригада несколько минут оказывала игроку помощь, а затем унесла его на носилках. Ноа держал руки поднятыми. Вместо него на поле вышел Мауро Икарди.

Трибуны на «Энфилде » аплодировали, провожая арендованного у «Наполи» футболиста «Галатасарая ».

После матча тренер «Галатасарая» сообщил , что травма Ланга «очень серьезна», игрока прооперируют. После игры Ноа доставили в больницу.