В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии

Наибольшее представительство в четвертьфинале Лиги чемпионов – клубов из Испании . В восьмерку лучших попали три команды из Ла Лиги : «Барселона », «Реал » и «Атлетико». АПЛ представят «Арсенал» и «Ливерпуль», также прошли «Бавария» (Германия), «Спортинг» (Португалия) и «ПСЖ» (Франция).