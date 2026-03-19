В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
Наибольшее представительство в четвертьфинале Лиги чемпионов – клубов из Испании.
В восьмерку лучших попали три команды из Ла Лиги: «Барселона», «Реал» и «Атлетико».
АПЛ представят «Арсенал» и «Ливерпуль», также прошли «Бавария» (Германия), «Спортинг» (Португалия) и «ПСЖ» (Франция).
Опубликовал: Александр Суряев
Плюс по-настоящему топ-тренеров в АПЛ сейчас толком и нет. Только Артета. Пеп уже 2 сезона как дико сдал.
В Челси бесконечная чехарда, ТТХ добрался до вершины и стал дерьмом.
А все остальные в Европе не стали маяться этой ерундой со стандартами и просто продолжили играть в футбол.
22.03 — Реал Мадрид — Атлетико Мадрид
04.04 — Атлетико Мадрид — Барселона
07–08.04 — Барселона — Атлетико Мадрид
12.04 — Севилья — Атлетико Мадрид
14–15.04 — Атлетико Мадрид — Барселона
18.04 — Финал Кубка Испании:
Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
Но..не все так просто.
От Испании участвовали все три клуба, которые у них есть под ЛЧ. Больше для ЛЧ там команд нет. От Англии такого не скажешь. Так вышло, что в "мини-серии" учавствовали 9-ая и 16-ая команды АПЛ, хотя есть еще минимум 5 клубов сильнее : Арсенал, Ливерпуль, Челси, МанЮ, Астон Вила.