  • В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии

Больше всего клубов в ЛЧ осталось у Испании.

Наибольшее представительство в четвертьфинале Лиги чемпионов – клубов из Испании.

В восьмерку лучших попали три команды из Ла Лиги: «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

АПЛ представят «Арсенал» и «Ливерпуль», также прошли «Бавария» (Германия), «Спортинг» (Португалия) и «ПСЖ» (Франция).

Кто выиграет ЛЧ?1886 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Без приколов - АПЛ действительно сильнейшая лига мира по среднему уровню и конкурентности, вот только не нужно просто смеяться над Ла Лигой, Бундеслигой и тд и думать, что там легко играть, не умеют вообще в интенсивность и тем более писать что якобы Барса и Реал в АПЛ максимум за 5-ку боролись бы. Условный Хетафе и Райо намного грамотнее и качественнее обороняются против Барсы/Реала нежели Ньюкасл и Сити, а вы еще бюджеты сравните.
Ответ Тимур Рашидов
Без приколов - АПЛ действительно сильнейшая лига мира по среднему уровню и конкурентности, вот только не нужно просто смеяться над Ла Лигой, Бундеслигой и тд и думать, что там легко играть, не умеют вообще в интенсивность и тем более писать что якобы Барса и Реал в АПЛ максимум за 5-ку боролись бы. Условный Хетафе и Райо намного грамотнее и качественнее обороняются против Барсы/Реала нежели Ньюкасл и Сити, а вы еще бюджеты сравните.
Просто АПЛ скатилась до какого-то допотопного футбола с этими регби на угловых, аутами на 40 метров и борьба, борьба, борьба, бег, бег и бег.
Плюс по-настоящему топ-тренеров в АПЛ сейчас толком и нет. Только Артета. Пеп уже 2 сезона как дико сдал.
В Челси бесконечная чехарда, ТТХ добрался до вершины и стал дерьмом.

А все остальные в Европе не стали маяться этой ерундой со стандартами и просто продолжили играть в футбол.
Ответ Тимур Рашидов
Без приколов - АПЛ действительно сильнейшая лига мира по среднему уровню и конкурентности, вот только не нужно просто смеяться над Ла Лигой, Бундеслигой и тд и думать, что там легко играть, не умеют вообще в интенсивность и тем более писать что якобы Барса и Реал в АПЛ максимум за 5-ку боролись бы. Условный Хетафе и Райо намного грамотнее и качественнее обороняются против Барсы/Реала нежели Ньюкасл и Сити, а вы еще бюджеты сравните.
Как будто у барсы защита прям дюрекс премимум) Ньюкасл плохо оборонялся в первом матче? Нет. Первый тайм на камп ноу тоже равный был. Сити вообще атакующая команда, голы пропустили в быстрых вертикальных атаках, нахрена ты их с хетафе и райо вообще сравниваешь, которые в своей штрафной сидят
Очень жёсткий отрезок для Атлетико Мадрид и серьёзный тест для Диего Симеоне.
22.03 — Реал Мадрид — Атлетико Мадрид
04.04 — Атлетико Мадрид — Барселона
07–08.04 — Барселона — Атлетико Мадрид
12.04 — Севилья — Атлетико Мадрид
14–15.04 — Атлетико Мадрид — Барселона
18.04 — Финал Кубка Испании:
Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
Ответ Soyench Perhatow
Очень жёсткий отрезок для Атлетико Мадрид и серьёзный тест для Диего Симеоне. 22.03 — Реал Мадрид — Атлетико Мадрид 04.04 — Атлетико Мадрид — Барселона 07–08.04 — Барселона — Атлетико Мадрид 12.04 — Севилья — Атлетико Мадрид 14–15.04 — Атлетико Мадрид — Барселона 18.04 — Финал Кубка Испании: Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
А что? В ЛЛ он уже ни за что не борется (и ниже четвертого не опустится). Все силы на КИ и ЛЧ.
Ответ Soyench Perhatow
Очень жёсткий отрезок для Атлетико Мадрид и серьёзный тест для Диего Симеоне. 22.03 — Реал Мадрид — Атлетико Мадрид 04.04 — Атлетико Мадрид — Барселона 07–08.04 — Барселона — Атлетико Мадрид 12.04 — Севилья — Атлетико Мадрид 14–15.04 — Атлетико Мадрид — Барселона 18.04 — Финал Кубка Испании: Атлетико Мадрид — Реал Сосьедад
Симеоне просто забьет на Ла Лигу. Там в любом случае они в зоне ЛЧ. Сосредоточится на ЛЧ.Финал Кубка Испании еще не скоро.Это Барсе и Реалу нельзя терять
Каждый год до весны мы вынуждены тут читать сектантские посты про "лучшую лигу мира", но потом приходит плей офф Лиги Чемпионов и где ваш темп которые не вывезут клубы Ла Лиги?
Ответ wodziegg
Каждый год до весны мы вынуждены тут читать сектантские посты про "лучшую лигу мира", но потом приходит плей офф Лиги Чемпионов и где ваш темп которые не вывезут клубы Ла Лиги?
Просто посчитай количество английских клубов, которые за последнее десятилетие играли в финалах ЛЧ. В этом году к этому списку ещё Арсенал может прибавиться с высокой долей вероятности
искренне жаль что атлеты и каталонцы встретились
Ответ гаиска
искренне жаль что атлеты и каталонцы встретились
Атлетико бы с Арсеналом лучше))
Конечно, после противостояния в 1/8 ЛаЛига-АПЛ 3-0, возникает соблазн делать выводы.
Но..не все так просто.
От Испании участвовали все три клуба, которые у них есть под ЛЧ. Больше для ЛЧ там команд нет. От Англии такого не скажешь. Так вышло, что в "мини-серии" учавствовали 9-ая и 16-ая команды АПЛ, хотя есть еще минимум 5 клубов сильнее : Арсенал, Ливерпуль, Челси, МанЮ, Астон Вила.
Ответ &_Bishep_&
Конечно, после противостояния в 1/8 ЛаЛига-АПЛ 3-0, возникает соблазн делать выводы. Но..не все так просто. От Испании участвовали все три клуба, которые у них есть под ЛЧ. Больше для ЛЧ там команд нет. От Англии такого не скажешь. Так вышло, что в "мини-серии" учавствовали 9-ая и 16-ая команды АПЛ, хотя есть еще минимум 5 клубов сильнее : Арсенал, Ливерпуль, Челси, МанЮ, Астон Вила.
И то Атлетико повезло, что "гений" тренерского ремесла Тудор в 1-м матче зачем-то выставил Кински, который напривозил. Без этих привозов Тоттенхэм мог запросто проходить их.
Ответ &_Bishep_&
Конечно, после противостояния в 1/8 ЛаЛига-АПЛ 3-0, возникает соблазн делать выводы. Но..не все так просто. От Испании участвовали все три клуба, которые у них есть под ЛЧ. Больше для ЛЧ там команд нет. От Англии такого не скажешь. Так вышло, что в "мини-серии" учавствовали 9-ая и 16-ая команды АПЛ, хотя есть еще минимум 5 клубов сильнее : Арсенал, Ливерпуль, Челси, МанЮ, Астон Вила.
Я согласен с вами, просто речь идет о тех, кто слишком обесценивал другие Лиги и говорил что там играть - это вообще нефиг делать по сравнению с АПЛ. У всех лиг свои сложности и свои особенности.
Будет угар, если в финал выйдут Ливерпуль с Арсеналом)
Материалы по теме
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-мач с «Реалом» и хотим победить»
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» отправили в больницу, его прооперируют
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
54 минуты назад
«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
