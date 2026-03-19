  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Тоттенхэм» впервые победил при Тудоре, но вылетел из ЛЧ. «Шпоры» обыграли «Атлетико» 3:2, но не прошли дальше из-за 2:5 в первом матче
10

«Тоттенхэм» одержал первую победу под руководством Игора Тудора.

«Шпоры» обыграли «Атлетико» (3:2) в ответном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече выиграли мадридцы (5:2). Таким образом, лондонцы вылетели из турнира, несмотря на победу.

«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством временного тренера в прошлой игре – 1:1 с «Ливерпулем» в АПЛ.

Ранее команда проиграла все 4 матча после назначения хорвата с общим счетом 5:14. В общей сложности серия из поражений продлилась 6 матчей, что является клубным антирекордом.

Кто выиграет ЛЧ?1798 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoИгор Тудор
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoАтлетико
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра была хорошей у ТТХ.
17 команда АПЛ обыграла 3 команду Ла Лиги, но вылетела из-за Кинского 🤦🏻‍♂️
Ответ CHELSEA_2008
17 команда АПЛ обыграла 3 команду Ла Лиги, но вылетела из-за Кинского 🤦🏻‍♂️
3-0, 20-9
плак плак
На удивление Тоттенхэм боролся, уважаю такой подход
Ответ Тимур Рашидов
На удивление Тоттенхэм боролся, уважаю такой подход
Может даст позитивный импульс эта победа перед решающими играми в АПЛ
Кински-Кински...
Равные команды, всё решили детские ошибки чехословака.
Во всем виноват Кински
Ответ Фанат Дзюбы
Во всем виноват Кински
А он сам вылез на поле без игровой практики?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
