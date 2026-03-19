«Тоттенхэм» впервые победил при Тудоре, но вылетел из ЛЧ. «Шпоры» обыграли «Атлетико» 3:2, но не прошли дальше из-за 2:5 в первом матче

«Тоттенхэм» впервые победил при Тудоре.

«Тоттенхэм» одержал первую победу под руководством Игора Тудора .

«Шпоры» обыграли «Атлетико » (3:2) в ответном матче в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой встрече выиграли мадридцы (5:2). Таким образом, лондонцы вылетели из турнира, несмотря на победу.

«Тоттенхэм» впервые набрал очки под руководством временного тренера в прошлой игре – 1:1 с «Ливерпулем» в АПЛ .

Ранее команда проиграла все 4 матча после назначения хорвата с общим счетом 5:14. В общей сложности серия из поражений продлилась 6 матчей, что является клубным антирекордом.