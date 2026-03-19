«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»

«Ливерпуль » вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 4 года.

Команда Арне Слота выбила «Галатасарай » на стадии 1/8 финала турнира, одержав победу по сумме двух матчей (0:1, 4:0). На следующем этапе турнира мерсисайдцы встретятся с «ПСЖ».

«Красные» вышли в 1/4 финала соревнования впервые с сезона-2021/22 – тогда они дошли до финала, где уступили «Реалу» (0:1).