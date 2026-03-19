В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
Стали известны все пары 1/4 финала ЛЧ.
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.
Сформированы следующие пары:
«Реал» – «Бавария»
«Барселона» – «Атлетико»
«Спортинг» – «Арсенал»
Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля, ответные – 14 и 15 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
А что-то вечно (Мадрид-Бавария)