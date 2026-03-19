  • В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
Стали известны все пары 1/4 финала ЛЧ.

Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов.

Сформированы следующие пары:

«ПСЖ» – «Ливерпуль»

«Реал» – «Бавария»

«Барселона» – «Атлетико»

«Спортинг» – «Арсенал»

Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля, ответные – 14 и 15 апреля.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Что-то модно(Мадрид-Сити)
А что-то вечно (Мадрид-Бавария)
На такой Ливерпуль приятно смотреть, правда таких сладких турецких булочек до конца сезона больше не будет
Ответ Jorge de Guzman
Ща французская булочка будет
Ответ Dane Rossi
Да там, французская аджика будет. Можно обжечься.
Реал - Бавария..Главное чтобы не Чакыр или Кашшаи судили)
Ответ Iamliam
Да там и без них исполнить могут как с голом де лигта недавно
Ответ Iamliam
Главное чтоб у тебя одно место не сгорело, как обычно)
Атлетико с Симеоне всегда вылетает от Реала в ЛЧ, а вот против Барселоны у Симеоне конкретно в плей офф ЛЧ - 2 прохода из 2.
Ответ maksradn
Я бы сказал, что атлетико вообще из всех кубков вылетает от реала, из суперкубков испании сколько раз уже повылетали от реала, не говоря уж про лч
Ливерпулю надо Мамардашвили на ворота ставить. Ну, чтобы Хвиче было неудобно ему забивать
Ответ Левый куль
Ну Головин же недавно Матвею забил и ничего )
Ответ Caparica
Это потому что Матвею было неудобно отбивать все удары Головина)
Крутые пары получились. Главное без пассажиров дальше
Ответ zahid
Спортинг честно говоря пассажир
Ответ zahid
Ну а как же Буде-Глимт, таких топарей потеряли)
1/8 как нейтральному зрителю показалась мега унылой. Интриги ко вторым матчам мало где осталось, ну а после конца первых таймов вообще смотреть не стал, все понятно,
Спортинг высоко забрался , дома крови любому попить могут..
Победитель пары Реал - Бавария сыграет с победителем ПСЖ - Ливерпуль в полуфинале?
Ответ FC Barcelona 10
Да.
Ответ FC Barcelona 10
Да
Такое чувство, будто ПСЖ играет в АПЛ последние два года.
Ответ Крушение баварского драндулета
Такое же дно?
Ответ Bayerische FC
Какие чувства когда все подряд выносят клубы АПЛ, а твой драндулет вынимает трёшку от Арсенала?
