«Бавария» выходит в 1/4 ЛЧ 7 лет подряд. Последний раз это не удавалось в сезоне-2018/19
«Бавария» вышла в 1/4 Лиги чемпионов в 7-м сезоне подряд.
Команда Венсана Компани обошла «Аталанту» (6:1, 4:1) в 1/8 финала турнира.
Мюнхенцы регулярно проходят в стадию четвертьфинала с сезона-2019/20.
Последний раз это не удалось сделать в сезоне-2018/19. Тогда немецкая команда уступила «Ливерпулю» (0:0, 1:3).
Кто выиграет ЛЧ?1244 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот здесь и будет ясен уровень Арбелоа
Вот здесь и будет ясен уровень Арбелоа
Думаю, там уровень Арбелоа роли играть не будет, на этом уровне у обоих клубов аналитики и тренеры высшего уровня, как ни крути. Все решится на поле.
Вот здесь и будет ясен уровень Арбелоа
Некто А.М. просил передать, что играют футболисты, а тренер ничего не решает. Еще добавил, что в футболе все давно придумано.
Баварцев с победой, Аталанте большой респект за достойное спортивное поведение, не грубили, это дорогого стоит. По игре, отрадно, что отнеслись ответственно к матчу, прессинговали, отбирали. До поры качество ударов расстраивало, ну и привычные провалы в обороне, а так идеально для такого расклада. Ну и пропуск со стандарта, как без этого, непорядок просто.)
Жду матчи с Реалом. Будет огонь🔥
Реал мощно смотрелся с Сити. Бавария может вылететь с такой обороной. Реал прощать такие привозы не будут
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем