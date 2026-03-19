4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»
В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» одержал победу над «Галатасараем» по сумме двух матчей (0:1, 4:0), а «Арсенал» выбил «Байер» (1:1, 2:0). Эти команды пробились в следующую стадию соревнования.
Еще 4 клуба АПЛ завершили выступления в Лиге чемпионов: «Тоттенхэм» вылетел от «Атлетико» (2:5, 3:2), «Ньюкасл» – от «Барселоны» (1:1, 2:7), «Челси» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:5, 0:3), а «Манчестер Сити» – от «Реала» (0:3, 1:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
9-я команда АПЛ не прошла 1-ю испанскую.
6-я команда АПЛ не прошла 1-ю французскую.
Какой лютый позор :)))
Но теоретически английский финал еще возможен
Ну и вообще это просто домашняя очень команда. На выезде вообще никакие
Ну Чеоси там затесался несколько раз...
Хватит, пожалуйста, этой аналитики. Я ее случайно увидел и мозгу стало больно.