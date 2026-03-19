4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»

4 из 6 клубов АПЛ вылетели из Лиги чемпионов.

Лишь два английских клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

В 1/8 финала турнира «Ливерпуль» одержал победу над «Галатасараем» по сумме двух матчей (0:1, 4:0), а «Арсенал» выбил «Байер» (1:1, 2:0). Эти команды пробились в следующую стадию соревнования. 

Еще 4 клуба АПЛ завершили выступления в Лиге чемпионов: «Тоттенхэм» вылетел от «Атлетико» (2:5, 3:2), «Ньюкасл» – от «Барселоны» (1:1, 2:7), «Челси» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:5, 0:3), а «Манчестер Сити» – от «Реала» (0:3, 1:2).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Прошли те, кто должны были пройти. Никто не ждал побед челси, ттх и ньюкасла. Только сити может подкачал, но их так штормит, что неудивительно
Ответ Adamdfdgds
Прошли те, кто должны были пройти. Никто не ждал побед челси, ттх и ньюкасла. Только сити может подкачал, но их так штормит, что неудивительно
Ага, когда вокруг штормы 115 баллов!
Ответ Adamdfdgds
Прошли те, кто должны были пройти. Никто не ждал побед челси, ттх и ньюкасла. Только сити может подкачал, но их так штормит, что неудивительно
никто? а ты небось хату ставил, если такой уверенный?
16-я команда АПЛ не прошла 3-ю испанскую.
9-я команда АПЛ не прошла 1-ю испанскую.
6-я команда АПЛ не прошла 1-ю французскую.

Какой лютый позор :)))
Ответ Lancashire III
16-я команда АПЛ не прошла 3-ю испанскую. 9-я команда АПЛ не прошла 1-ю испанскую. 6-я команда АПЛ не прошла 1-ю французскую. Какой лютый позор :)))
А чо про 5 мячей 2-й английской от 2-й испанской не написал?
Ответ Lancashire III
16-я команда АПЛ не прошла 3-ю испанскую. 9-я команда АПЛ не прошла 1-ю испанскую. 6-я команда АПЛ не прошла 1-ю французскую. Какой лютый позор :)))
Хетафе и Райо Вальекано обороняются против Реала/Барсы лучше чем Ньюкасл и Сити. Какие вопросы?
Какой наваристый подлив вышел.

Но теоретически английский финал еще возможен
Ответ gninnur esrever*
Какой наваристый подлив вышел. Но теоретически английский финал еще возможен
Только Сити неприятно удивил. Остальные и не были сильнее даже на бумаге. И то не все так однозначно: Тоттенхэм слил только из "гения" тренера, который решил выставить Кински на 1-й матч. Челси в Париже тоже слил из-за вратаря, а 2-й матч Псж просто перебегал из-за отдыха в своем чемпе.
ТТХ молодцы, был бы вместо клоуна в первом матче на воротах Викарио (тоже клоун, но получше), могли бы и пройти дальше
Ответ CyberUnited
ТТХ молодцы, был бы вместо клоуна в первом матче на воротах Викарио (тоже клоун, но получше), могли бы и пройти дальше
Зря ты так, Викарио - светлое пятно в этом царстве мрака
Ответ CyberUnited
ТТХ молодцы, был бы вместо клоуна в первом матче на воротах Викарио (тоже клоун, но получше), могли бы и пройти дальше
но вероятно и атлетико бы по другому играл в ответке
То, что 4 клуба не прошли еще ладно, но вот то что они все полную авоську получили это позор, конечно.
Прошли только те, что на бумаге действительно были сильнее
Рад что Сарай вылетел,но не понимаю почему они так играют трусливо. Ладно с Юве,там задел был огромный. Вышли. Валялись по любому поводу и без и чуть не проиграли. Теперь такая же история,только при счете 0-1. Вы нормальные,вообще? Крутая команда,может из под прессинга выходить через мелкий пас,игроки крутые. Вратарь,вообще золото(не только по этому матчу). И вот так вот играть. В общем,хорошо что из не будет больше. Считаю,это тренерское поражение. Экитике монстр. Что хотел,то и делал сегодня. Все плавно,пасы лучше чем у десяток,дриблинг,левый фланг,правый фланг,центр. Кайфовал сегодня от игры,а я от его игры.
Ответ jwbmwbqvih
Рад что Сарай вылетел,но не понимаю почему они так играют трусливо. Ладно с Юве,там задел был огромный. Вышли. Валялись по любому поводу и без и чуть не проиграли. Теперь такая же история,только при счете 0-1. Вы нормальные,вообще? Крутая команда,может из под прессинга выходить через мелкий пас,игроки крутые. Вратарь,вообще золото(не только по этому матчу). И вот так вот играть. В общем,хорошо что из не будет больше. Считаю,это тренерское поражение. Экитике монстр. Что хотел,то и делал сегодня. Все плавно,пасы лучше чем у десяток,дриблинг,левый фланг,правый фланг,центр. Кайфовал сегодня от игры,а я от его игры.
Я кайфовал с вратаря Сарая, тащил много.
Ну и вообще это просто домашняя очень команда. На выезде вообще никакие
Надежда Англии всегда на красных.

Ну Чеоси там затесался несколько раз...
АПЛ действительно сильнейшая лига мира по среднему уровню и конкурентности, вот только не нужно просто смеяться над Ла Лигой, Бундеслигой и тд и думать, что там легко играть, и тем более писать что якобы Барса и Реал в АПЛ максимум за 5-ку боролись бы. Условный Хетафе намного грамотнее и качественнее обороняется против Барсы/Реала нежели Ньюкасл и Сити, а теперь бюджеты сравните.
Ответ Тимур Рашидов
АПЛ действительно сильнейшая лига мира по среднему уровню и конкурентности, вот только не нужно просто смеяться над Ла Лигой, Бундеслигой и тд и думать, что там легко играть, и тем более писать что якобы Барса и Реал в АПЛ максимум за 5-ку боролись бы. Условный Хетафе намного грамотнее и качественнее обороняется против Барсы/Реала нежели Ньюкасл и Сити, а теперь бюджеты сравните.
Бундеслига за пределами топ-1 и Ла лига за пределами топ-2 ни в какое сравнение с АПЛ не идёт. Вся суть игры Хетафе это оборона, они ни на что не рассчитывают и ни одного гола ни барсе ни Реалу не забили. Реал, барса, Бавария и ПСЖ вместе взятые тратят на свои чемпионаты меньше сил, чем любая команда АПЛ.
Хватит, пожалуйста, этой аналитики. Я ее случайно увидел и мозгу стало больно.
По счёту общему, достойнешим был Тотэн))
