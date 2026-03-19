4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»

4 из 6 клубов АПЛ вылетели из Лиги чемпионов.

Лишь два английских клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира «Ливерпуль » одержал победу над «Галатасараем» по сумме двух матчей (0:1, 4:0), а «Арсенал » выбил «Байер» (1:1, 2:0). Эти команды пробились в следующую стадию соревнования.

Еще 4 клуба АПЛ завершили выступления в Лиге чемпионов: «Тоттенхэм » вылетел от «Атлетико» (2:5, 3:2), «Ньюкасл» – от «Барселоны» (1:1, 2:7), «Челси» потерпел поражение от «ПСЖ» (2:5, 0:3), а «Манчестер Сити» – от «Реала» (0:3, 1:2).