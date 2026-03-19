Салах – первый африканец с 50 голами в ЛЧ. Вингер «Ливерпуля» делит с Анри 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира

Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

Гол в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха юбилейным.

Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в конце первого тайма, но сумел отличиться во втором.

Теперь на счету египтянина 50 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым африканцем, достигшим этой отметки.

В списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ Салах делит с Тьерри Анри 10-е место.

Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .