Салах – первый африканец с 50 голами в ЛЧ. Вингер «Ливерпуля» делит с Анри 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира
Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.
Гол в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха юбилейным.
Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в конце первого тайма, но сумел отличиться во втором.
Теперь на счету египтянина 50 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым африканцем, достигшим этой отметки.
В списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ Салах делит с Тьерри Анри 10-е место.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Предлагаю Салаха засчитать марокканцем
А Браима Диаса камерунцем гы.
Определенно лучший африканский игрок за последние 10 лет!
Победы с Египтом на КАНе только не хватает:)
Невозможно в ближайшем будущем. Там вообще нет команды
Хороший результат, учитывая сколько крутых африканских форвардов в ЛЧ играли:)
Убежать от кого-то или обыграть уже не в состоянии, но на опыте ещё может пробить или отдать. Салах сейчас как Роналдиньо в Милане.
Легенда!
Араб*
Винисиус, скажи, расизм же!
