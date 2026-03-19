  • Салах – первый африканец с 50 голами в ЛЧ. Вингер «Ливерпуля» делит с Анри 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира
Салах забил 50-й гол в Лиге чемпионов.

Гол в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха юбилейным.

Вингер «Ливерпуля» не реализовал пенальти в конце первого тайма, но сумел отличиться во втором.

Теперь на счету египтянина 50 голов в Лиге чемпионов. Он стал первым африканцем, достигшим этой отметки.

В списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ Салах делит с Тьерри Анри 10-е место.

Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет ЛЧ?1232 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Предлагаю Салаха засчитать марокканцем
Ответ Сергей Пацаваца
А Браима Диаса камерунцем гы.
А Браима Диаса камерунцем гы.
Определенно лучший африканский игрок за последние 10 лет!
Ответ Pavel Khan_1116303913
Победы с Египтом на КАНе только не хватает:)
Победы с Египтом на КАНе только не хватает:)
Ответ rigobersong
Невозможно в ближайшем будущем. Там вообще нет команды
Невозможно в ближайшем будущем. Там вообще нет команды
Хороший результат, учитывая сколько крутых африканских форвардов в ЛЧ играли:)
Убежать от кого-то или обыграть уже не в состоянии, но на опыте ещё может пробить или отдать. Салах сейчас как Роналдиньо в Милане.
Винисиус, скажи, расизм же!
«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» (4:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ. У Салаха гол с игры, ассист и незабитый пенальти
26 минут назад
Кейн забил 49-й и 50-й голы в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, рекорд у Роналду – 140
35 минут назад
Салах не забил «Галатасараю» с пенальти за удар Якобса Собослаи по ноге. Мохамед пробил низом по центру – Чакыр парировал
сегодня, 20:57Фото
