Гаджиев о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Трудно подбирать слова. Это как если бы машина одним колесом заехала за сплошную линию, а водителя приговорили к расстрелу»

Гаджиев о пенальти «Зенита»: это вообще... сложно подобрать слова.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

– Сейчас многие задаются вопросом: за что назначен пенальти в ворота «Махачкалы»? У вас есть ответ?

– Мне тоже хотелось высказаться по этому поводу. Но сейчас я понимаю, что... Это же вообще... Даже не знаешь какие слова и выражения тут можно подобрать... Ну вот какое определение тут применимо?

– Какое?

– Трудно подбирать слова. С разных ракурсов показали эпизод. Вертели по-всякому, крутили... Знаете, когда машина едет и одним колесом заезжает за сплошную линию, а водителя сразу же приговаривают к расстрелу! Не права отбирают, не штрафуют. Нет! Сразу же расстрел! Поставили к стенке. Получается, нашу команду просто расстреляли. А за что?! Кто-то объяснит?

– Был ли у Кукуяна и видеоарбитров повод?

– Да никакого! Вы же видели все ракурсы? Где пенальти? Ничего не нашли, а показали на «точку». Увы, для нас это далеко не первый такой случай. Я вам могу сказать одно. Если бы такое произошло в штрафной «Зенита », в 10 из 10 подобных эпизодах в пользу «Махачкалы» не поставили бы 11-метровый. Ни одного!

– Был же эпизод во втором тайме, когда, как показалось, Караваев наступил на ногу Мастури.

– Там все-таки немного другой момент. Наш игрок уже пробил, а потом уже произошел какой-то контакт. Тут еще можно разговаривать, спорить... Там еще ладно.

– Кагермазов хоть как-то коснулся Кондакова?

– Хороший вопрос. Но вы обратите внимание и на состав «Динамо». Включили молодежь, мальчиков 2007 года рождения. Ну так обыграйте вы нас нормально! Выиграйте у мальчиков 2007 года рождения! Забейте гол с игры!

Просто сама динамика игры не соответствовала полуфиналу Пути регионов. У себя дома, на своем стадионе двигаться в таком темпе...

– «Зенит» вас по-футбольному разочаровал?

– «Разочаровал» – это скорее определение для болельщиков или журналистов. Я имею в виду качество футбола. Понимаете, играть на таких скоростях, с такими паузами... «Зенит» должен действовать лучше, – сказал Гаджиев.