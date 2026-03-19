Глушков о реакции «Махачкалы» на пенальти «Зенита»: «У всех просто были улыбки – этим все сказано. По игре мне показалось, что 11-метрового не было»
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался об 11-метровом в матче с «Зенитом» (0:1).
Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма игры 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
– В игре мне показалось, что пенальти не было. На картинке я пока еще не смотрел, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. Но повторюсь: по игре показалось, что пенальти не было.
– Говорили ли что-то партнеры или тренер?
– Да нет, у всех просто были улыбки – и этим все сказано.
– Планируют ли подавать апелляцию?
– Не знаю даже, особо в это не лезу и не хочу думать об этом. Поэтому как будет – так будет, – заявил Глушков.
