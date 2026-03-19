  • Глушков о реакции «Махачкалы» на пенальти «Зенита»: «У всех просто были улыбки – этим все сказано. По игре мне показалось, что 11-метрового не было»
Глушков о реакции «Махачкалы» на пенальти «Зенита»: «У всех просто были улыбки – этим все сказано. По игре мне показалось, что 11-метрового не было»

Глушков о реакции «Махачкалы» на пенальти «Зенита»: все просто улыбались.

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков высказался об 11-метровом в матче с «Зенитом» (0:1).

Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма игры 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

– В игре мне показалось, что пенальти не было. На картинке я пока еще не смотрел, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. Но повторюсь: по игре показалось, что пенальти не было.

– Говорили ли что-то партнеры или тренер?

– Да нет, у всех просто были улыбки – и этим все сказано.

– Планируют ли подавать апелляцию?

– Не знаю даже, особо в это не лезу и не хочу думать об этом. Поэтому как будет – так будет, – заявил Глушков.

Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Вспоминается анекдот.

31 декабря, звонок в дверь. Мужик открывает, там другой мужик. Диалог:
- здравствуйте, драку заказывали?
- нет.
- не ####, оплачено.

Также и с питерскими пенальти: был, не был - не ####, оплачено!
Все всё понимают о нашем мафиозном футболе. ЗПРФ.
