Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»

Хуан Карседо рассчитывает выбить «Зенит » из FONBET Кубка России.

«Спартак» встретится с петербуржцами в финале Пути регионов. В среду красно-белые покинули Путь РПЛ, не сумев пройти «Динамо».

– На протяжении нескольких матчей подходы к воротам редко перерастают в опасные моменты. Почему?

– По играм, особенно с «Зенитом», согласен с вами. Мы работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов. В прошедшем матче мы доминировали, это тот путь, по которому мы должны идти шаг за шагом. Компактности нам не хватало в прежних матчах.

– У Заболотного не так много времени было. Как оцените его игру?

– Антон очень помогает команде, молодым игрокам, он приносит немало пользы. Доволен им, но в команде есть и другие нападающие. Возможность использовать всех в матче меньше, потому что мы используем одного форварда.

– Как вам формат Кубка России?

– Мы хотели пройти «Динамо », но мы остались в турнире, продолжаем борьбу, сыграем с «Зенитом». Мы постараемся пройти «Зенит», – сказал главный тренер «Спартака ».

Я не понимаю, во что играет «Спартак» при Карседо