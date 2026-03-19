  • У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»

Хулиан Альварес забил 8-й гол в сезоне Лиги чемпионов.

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил восьмой гол в сезоне Лиги чемпионов.

Аргентинский футболист поразил ворота «Тоттенхэма» в ответном матче 1/8 финала турнира (1:2, второй тайм). 

Альварес делит с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Больше мячей забили только Килиан Мбаппе из «Реала» (13) и Энтони Гордон из «Ньюкасла» (10).

Подробную статистику Хулиана можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Кейн забил 10 идиоты
🕷️ всегда хорош и всегда полезен на поле!
Рекомендуем
Главные новости
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
5 минут назад
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
10 минут назадТесты и игры
Ланг серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках. Вингера «Галатасарая» прооперируют
10 минут назадФото
Кейн забил 50 голов в ЛЧ за 66 матчей – как Месси. Их опережают Холанд (49) и ван Нистелрой (62)
10 минут назад
«Реал» проведет 29-й и 30-й матч против «Баварии» – это самое частое противостояние в истории ЛЧ. У мадридцев 13 побед, у мюнхенцев – 11
15 минут назад
Схвативший Серлота за гениталии защитник «Хетафе» Абкар дисквалифицирован на 2 матча
28 минут назад
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
36 минут назад
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
37 минут назад
«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»
38 минут назад
4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
14 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
35 минут назад
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
сегодня, 21:24
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
сегодня, 21:14
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
сегодня, 20:43
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
сегодня, 20:27
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
сегодня, 20:11
У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
сегодня, 19:50
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
сегодня, 19:33
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
сегодня, 19:16
