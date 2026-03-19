У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»

Нападающий «Атлетико » Хулиан Альварес забил восьмой гол в сезоне Лиги чемпионов.

Аргентинский футболист поразил ворота «Тоттенхэма » в ответном матче 1/8 финала турнира (1:2, второй тайм).

Альварес делит с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Больше мячей забили только Килиан Мбаппе из «Реала» (13) и Энтони Гордон из «Ньюкасла» (10).

