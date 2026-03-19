Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»

Маркиньос о Сафонове: важно иметь вратаря, который вселяет уверенность.

Капитан «ПСЖ » Маркиньос оценил вклад Матвея Сафонова в победы команды.

Парижане обошли «Челси » (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянин провел обе игры в стартовом составе.

«У всех команд, дошедших до финала, были вратари, которые спасали, когда это было необходимо. Замечательно иметь голкипера, который таким образом дарит тебе уверенность.

Очень важно иметь вратарей, которые могут справиться с этим давлением, вселяют уверенность. В этом и заключается суть футбола высшего уровня», – заявил Маркиньос .