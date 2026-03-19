  • Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»
8

Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»

Маркиньос о Сафонове: важно иметь вратаря, который вселяет уверенность.

Капитан «ПСЖ» Маркиньос оценил вклад Матвея Сафонова в победы команды.

Парижане обошли «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянин провел обе игры в стартовом составе.

«У всех команд, дошедших до финала, были вратари, которые спасали, когда это было необходимо. Замечательно иметь голкипера, который таким образом дарит тебе уверенность.

Очень важно иметь вратарей, которые могут справиться с этим давлением, вселяют уверенность. В этом и заключается суть футбола высшего уровня», – заявил Маркиньос.

Кто выиграет ЛЧ?835 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
8 комментариев
Что сказать, молодчина Матвей! Не испугался, ушел в топ клуб и завоевал место в основе. Не останавливаться!
Если капитан команды такое говорит,то Мотя и правда хорош.
Если капитан команды такое говорит,то Мотя и правда хорош.
Было бы странно если бы капитан команды публично критиковал основного вратаря, да ещё и в разгар ЛЧ - это выстрел себе в ногу. к слову.
Было бы странно если бы капитан команды публично критиковал основного вратаря, да ещё и в разгар ЛЧ - это выстрел себе в ногу. к слову.
Главной французской газете это никак не мешает
При этом, Экип пишет, что летом будут нового основного вратаря искать, хотя пропущенные голы в ПСЖ привозят на ровном месте полевые, а Мотя просто реальный тащер.
приятно, что даже игрок "Спартака" хвалит бывшего игрока "Краснодара"!)
А где похвала? Или только пахлава? )))
Кэп зря не скажет, молочик Марки
Материалы по теме
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
сегодня, 16:44
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
сегодня, 15:22
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
сегодня, 12:54
Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»
сегодня, 11:53
