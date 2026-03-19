Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»
Парижане обошли «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Россиянин провел обе игры в стартовом составе.
«У всех команд, дошедших до финала, были вратари, которые спасали, когда это было необходимо. Замечательно иметь голкипера, который таким образом дарит тебе уверенность.
Очень важно иметь вратарей, которые могут справиться с этим давлением, вселяют уверенность. В этом и заключается суть футбола высшего уровня», – заявил Маркиньос.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
Что сказать, молодчина Матвей! Не испугался, ушел в топ клуб и завоевал место в основе. Не останавливаться!
Если капитан команды такое говорит,то Мотя и правда хорош.
Было бы странно если бы капитан команды публично критиковал основного вратаря, да ещё и в разгар ЛЧ - это выстрел себе в ногу. к слову.
Главной французской газете это никак не мешает
При этом, Экип пишет, что летом будут нового основного вратаря искать, хотя пропущенные голы в ПСЖ привозят на ровном месте полевые, а Мотя просто реальный тащер.
приятно, что даже игрок "Спартака" хвалит бывшего игрока "Краснодара"!)
А где похвала? Или только пахлава? )))
Кэп зря не скажет, молочик Марки
