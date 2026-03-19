Гендиректор московского «Динамо» о судействе: «Пенальти «Зенита» ни на одном повторе не было видно, но его поставили. РФС должен что-то делать. С Мажичем диалога нет»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о назначении пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Левников сегодня судил довольно последовательно [в матче «Динамо» и «Спартака»]. Он не показал красную, где можно было показать. Даже не пошел смотреть повтор. Но мы не знаем, как будут трактоваться разные эпизоды. Вы видели пенальти в матче «Зенита»? Там ни на одном повторе не было видно пенальти, но его поставили.

С этим должен делать что-то РФС. Мы писали в ЭСК после «Ростова». Общение с Мажичем? С ним диалога нет. Он разговаривает с «Матч ТВ», – сказал Пивоваров.

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»

Красавцы динамовцы, так их газовых👏🤣
Как тут не согласиться. Всё сказано по делу. Абслютно всем видно, что происходит с судейством.
Ты, главное, эмодзи побольше поставь, чтоб поверили, что тебе смешно.
Ток причем тут газовые, если он говорит о судьях, РФС и Мажиче? Ну, с двумя, ладно, Мажич тоже уже от Миллера получает?))))
С Мажичем диалога нет...
учите сербский... ну или хотя бы газ в Сербию поставляйте
Мажич , что сюда ехал судейство поднимать или международный авторитет зарабатывать )))
За деньгами !
На моей памяти только один Ари от чистого сердца и Тимощук из иностранцев !
во-первых, здравствуйте, и с победой...
а во вторых, думаешь Ари от чистого сердца в Краснодар от вас перешёл...
Я не увидел на повторе нарушения на одиннадцатиметровый штрафной удар, но я болельщик, а не арбитр. Может быть у них сейчас опять что-то в правилах изменилось? По мне, так пенальти не было. Спорить с другими болельщиками по этому поводу не вижу смысла. Пусть эксперты разбираются. А Семака после этого сезона нужно гнать из клуба. Игра у команды совсем пропала. У игроков нет взаимопонимания друг с другом. Нет отработанных комбинаций и стандартов. С каждым матчем становится все хуже и хуже.
Зачем им что-то отрабатывать в игре, если с судьями всё отработано?
Послушайте. Я свое мнение высказал конкретно по сегодняшнему эпизоду с пенальти и по работе Семака. Ваши предположения - это только ваши предположения. Судейство в РПЛ, в каждом матче хромает на обе ноги. Ни разу не видел, чтобы абсолютно все болельщики были довольны работой арбитров.
- Пенальти видишь?
- Нет.
- А он есть.
У Мажича лишь только отмажичи.
какое дела функционеру московского Динамо уволенного кстати из Зенит, до матча где не играла его команда?)
Очкует перед очной встречей. А когда человек нервничает и потеет - ничего умного от него не ждите.
Кошка чувствует, чью сметану съела.
Ну семак не может сказать открыто, что мафия не победима, поэтому несёт чушь откровенную
Молодец, готовится к воскресенью. Соломку стелет....
Да, давайте делать вид, что проблема в Мажиче, лол
