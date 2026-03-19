Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»

Андрей Канчельскис считает, что Матвей Сафонов близок к тому, чтобы стать главной футбольной звездой России.

«Сафонов становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. В первую очередь из-за масштаба клуба, за который выступает Матвей. Все-таки никто не будет отрицать, что «ПСЖ» – один из сильнейших клубов мира на сегодняшний день.

Головин, наверное, упустил свой шанс поиграть в европейском топ-клубе. Хотя его карьеру в «Монако» нельзя назвать неудачной. Просто есть ощущение, что его потенциал позволял сделать еще шаг вперед», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Источник: «Советский спорт»
Ну Головин уже легенда Монако) а вот стать легендой Псж Сафонов уже сможет
Материалы по теме
Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали
Дмитрий Булыкин: «Сафонов прославляет наш футбол и российский народ. У него уже титулов больше, чем у всех легионеров прошлого. Полстраны сегодня будут переживать за него»
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»
через 3 минуты
4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»
через 2 минуты
«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» (4:0) и вышел в 1/4 финала ЛЧ. У Салаха гол с игры, ассист и незабитый пенальти
через 1 минуту
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
2 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» забила 7 голов «Ньюкаслу», «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай», «Бавария» – «Аталанту», «Атлетико» проиграл, но прошел «Тоттенхэм»
2 минуты назад
«Бавария» снова разгромила «Аталанту» – 4:1! Кейн сделал дубль, у Диаса гол и ассист Карлу
3 минуты назад
«Тоттенхэм» обыграл «Атлетико» в ЛЧ (3:2), но уступил по сумме двух встреч – 5:7. Симонс сделал дубль
4 минуты назад
«Бавария» выходит в 1/4 ЛЧ 7 лет подряд. Последний раз это не удавалось в сезоне-2018/19
5 минут назад
Кейн забил 49-й и 50-й голы в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, рекорд у Роналду – 140
7 минут назад
У Кейна 52 гола в 44 играх сезона за «Баварию» и Англию
8 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Трудно подбирать слова. Это как если бы машина одним колесом заехала за сплошную линию, а водителя приговорили к расстрелу»
21 минуту назад
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
31 минуту назад
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
34 минуты назад
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
сегодня, 20:43
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
сегодня, 20:27
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
сегодня, 20:11
У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
сегодня, 19:50
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
сегодня, 19:33
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
сегодня, 19:16
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 19:01
Рекомендуем