Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
Андрей Канчельскис считает, что Матвей Сафонов близок к тому, чтобы стать главной футбольной звездой России.
«Сафонов становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. В первую очередь из-за масштаба клуба, за который выступает Матвей. Все-таки никто не будет отрицать, что «ПСЖ» – один из сильнейших клубов мира на сегодняшний день.
Головин, наверное, упустил свой шанс поиграть в европейском топ-клубе. Хотя его карьеру в «Монако» нельзя назвать неудачной. Просто есть ощущение, что его потенциал позволял сделать еще шаг вперед», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Ну Головин уже легенда Монако) а вот стать легендой Псж Сафонов уже сможет
