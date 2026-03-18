Салах не забил «Галатасараю» с пенальти за удар Якобса Собослаи по ноге. Мохамед пробил низом по центру – Чакыр парировал

Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче «Ливерпуля » с «Галатасараем » в Лиге чемпионов.

На 2-й добавленной к первому тайму минуте защитник Исмаиль Якобс на краю своей штрафной попытался отдать передачу, но ударил по ноге выскочившему сбоку Доминику Собослаи .

После падения венгра Павел Рачковски назначил пенальти в ворота турецкой команды. Салах пробил низом по центру – Угурджан Чакыр в падении отразил удар ногой.

