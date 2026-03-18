Салах не забил «Галатасараю» с пенальти за удар Якобса Собослаи по ноге. Мохамед пробил низом по центру – Чакыр парировал
На 2-й добавленной к первому тайму минуте защитник Исмаиль Якобс на краю своей штрафной попытался отдать передачу, но ударил по ноге выскочившему сбоку Доминику Собослаи.
После падения венгра Павел Рачковски назначил пенальти в ворота турецкой команды. Салах пробил низом по центру – Угурджан Чакыр в падении отразил удар ногой.
Изображение: кадр из трансляции Okko
«Ливерпуль» – «Галатасарай». 1:0 – Салах не реализовал пенальти, Собослаи забил с игры! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Человек не кушает месяц !
Что важнее ?
Никчемные голы в никчемной ЛЧ или спасение души ?