У Кейна 51 гол в 44 играх сезона за «Баварию» и Англию

Кейн забил 51-й гол в сезоне.

Нападающий «Баварии» Харри Кейн отличился в матче с «Аталантой» (1:0, перерыв) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англичанин забил с пенальти на 25-й минуте игры.

Всего в этом сезоне у Кейна 51 гол в 44 играх в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 30 мячей в 24 турах.

