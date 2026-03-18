У Кейна 51 гол в 44 играх сезона за «Баварию» и Англию
Кейн забил 51-й гол в сезоне.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн отличился в матче с «Аталантой» (1:0, перерыв) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Англичанин забил с пенальти на 25-й минуте игры.
Всего в этом сезоне у Кейна 51 гол в 44 играх в составе клуба и сборной. В чемпионате Германии на его счету 30 мячей в 24 турах.
Подробно со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Хороший пенальтист.думаю один из лучших в Мире
Любопытно, что матчей ещё предостаточно. Лучшие показатели Роналду за сезон могут быть побиты.
