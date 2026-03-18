  Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием – это проблема из прошлого»
Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием – это проблема из прошлого»

Глава CAF прокомментировал пересмотр итогов Кубка Африки.

Президент Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрис Мотсепе прокомментировал решение присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Ранее я выражал свое крайнее разочарование инцидентами, имевшими место в финале. Это подрывает ту хорошую работу, которую CAF проделывала на протяжении многих-многих лет, чтобы обеспечить честность, уважение, этику, правильное управление, а также доверие к результатам наших футбольных матчей.

Мы все еще имеем дело с подозрениями и недоверием. Это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого. Когда я стал президентом, одной из главных проблем были беспристрастность, независимость и уважение к судьям и делегатам матчей, и в этом направлении была проделана большая работа.

Важно, чтобы к решениям нашего дисциплинарного и апелляционного советов относились с уважением и доверием. Если посмотреть на состав этих органов, то в них входят одни из самых уважаемых юристов и судей на континенте. Но нам все еще придется работать с таким отношением к себе и опасениями по поводу честности. Это текущая проблема.

Мне сказали, что Сенегал собирается подать апелляцию, что очень важно. Каждая из 54 стран Африки имеет право подавать апелляции, и мы будем придерживаться и уважать решение, принятое на самом высоком уровне.

Важнейшим фактором является то, чтобы ни к одной стране в Африке не применялось более преференциальное или благоприятное отношение, чем к любой другой стране на африканском континенте», – сказал Мотсепе. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNA
Конфедерация африканского футбола
Сборная Марокко по футболу
Кубок Африки
Сборная Сенегала по футболу
Патрик Мотсепе
Питерским, конечно, далеко до вершин африканского футбола, но к опыту братишек стоит присмотреться. Например, за прошлый сезон выписать один технарь Краснодару за что-нибудь (было бы желание, а статья найдется) и - вуаля, чемпионы-юбиляры!
Питерским, конечно, далеко до вершин африканского футбола, но к опыту братишек стоит присмотреться. Например, за прошлый сезон выписать один технарь Краснодару за что-нибудь (было бы желание, а статья найдется) и - вуаля, чемпионы-юбиляры!
Тем более в РФС все свои
ну не знаю... могли хотя бы высоту сенегальских ворот замерить
Ему, конечно, удобно - врет и не краснеет. Ну, то есть краснеет, но это не видно
Ему, конечно, удобно - врет и не краснеет. Ну, то есть краснеет, но это не видно
Винисиус не одобряет Ваш коментарий.
Второй абзац это вообще какой-то сюр..
Очень честно спустя два месяца давать команде хозяйке турнира техническую победу, когда они честно по делу проиграли Сенегалу.
К тому же была куча поводов в других матчах турнира соперникам Марокко поступить также, судейство было подозрительно плохим в одну сторону стабильно.
Как говорил Нельсон из симпсонов Ha-ha!
За оперативность -спасибо.
Так не продавай титулы и подозрений не будет
Если другие страны Африки проглотят этот беспредел , то говорить не о чем
Лицемерие 80 уровня.
