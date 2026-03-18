Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»

Гендиректор «Динамо»: желаю «Спартаку» удачи в матче с «Зенитом».

Павел Пивоваров высказался после игры «Динамо» со «Спартаком» (0:1) в FONBET Кубке России.

– Боевая игра. Моменты были и у нас, и у «Спартака ». «Спартак» заслуженно победил, но не с тем счетом, который был нужен, чтобы пройти дальше.

Им предстоит игра в Санкт-Петербурге, желаем им удачи. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило.

Игры с «Краснодаром» – это событие последних лет для «Динамо». Мы настроены проходить дальше и будем играть в полную силу.

– Есть ли желание сыграть в суперфинале с «Зенитом»?

– Я бы пожелал удачи «Спартаку», – сказал генеральный директор «Динамо».

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

«Спартак» встретится с «Зенитом» в Пути регионов Кубка. «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ