  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»
29

Павел Пивоваров высказался после игры «Динамо» со «Спартаком» (0:1) в FONBET Кубке России.

– Боевая игра. Моменты были и у нас, и у «Спартака». «Спартак» заслуженно победил, но не с тем счетом, который был нужен, чтобы пройти дальше.

Им предстоит игра в Санкт-Петербурге, желаем им удачи. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило.

Игры с «Краснодаром» – это событие последних лет для «Динамо». Мы настроены проходить дальше и будем играть в полную силу.

– Есть ли желание сыграть в суперфинале с «Зенитом»?

– Я бы пожелал удачи «Спартаку», – сказал генеральный директор «Динамо».

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

«Спартак» встретится с «Зенитом» в Пути регионов Кубка. «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ

И что делать с Челестини?18028 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Павел Пивоваров
logoЗенит
logoСпартак
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Кукуян
logoFONBET Кубок России
logoКраснодар
logoДинамо Москва
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы там только сегодня такое происходило....
ФК Пенальти
Задам предельно короткий и честный вопрос всем. И прошу на него ответить всем, кто хочет справедливости. Вот существует богатая команда, которая даже несмотря на кризис может себе позволить очень дорогие трансферы из-за состоятельного спонсора и главы, который является большим фанатом команды; имеет отличный стадион, который им сильно помогло построить государство; которая раньше сезонами доминировала в чемпионате, и очень хочет продолжить это делать назло конкурентам; которая в правительстве имеет кучу поклонников и болельщиков, причём на самых высоких постах. И при этом в пользу этой команды начинают ставить очень много пенальти - больше чем другим. Это команда покупает судей? Эту команду стоит назвать позорной? Она заслуживает того, чтобы её ненавидели и презирали? Хочу просто понять логику людей, станет ли кто-то не соглашаться с этой логикой.
Давно поддерживаю все московские клубы в борьбе со злом с берегов Невы.
Про «московские» клубы смешно. Особенно когда они играют с немосковскими из России, уж насмотрелись за период сначала 1992 года. Уж кто бы молчал, так это московские клубы.
о, пошла открытая оппозиция. со всеми происходящими нефутбольными событиями и слухами прям интересно.
Даже удача тут не поможет.Это уже откровенный беспредел и он будет продолжаться.Увидим ещё ни один позорный пенальти в пользу Зенита.
Комментарий удален пользователем
второй точки Спартаку не было...
Глядя на питерский беспредел, уверен, что за нас будут болельщики и Динамо, и ЦСКА. Потому что со злом надо бороться сообща
Только они? Это тот случай, когда можно сказать "вся страна". Ну хотя бы почти 😁 даже питерские сегодня возмущались. А это уже мега показатель. 👆 Нас ждет Миллер гейт с годами, не меньше
Какая армия собралась, зеро титули))
Очень красиво от динамовцев. Не зря вся страна против судейского корпуса из СПБ🤣
Свидетели всей страны подъехали)
Автобусами с московскими номерами подвозили
Обычно после таких очередных заявлений со стороны динамовцев, Краснодар всегда выигрывает.
и это правильно, Краснодар Зенит всегда смотреть интересно )
Лишь неприятно смотреть когда зениту дают левые пенальти
будь то сарказм или чистая монета, не важно... в данном конкретном случае оба варианта имеют право на существование
Динамо тоже удачи с Краснодаром, она им пригодится. Пивоварова помню как виновника технаря Зениту после игры с ЦСКА в 2011, где он напару с Радимовым не сумел доморощенных игроков посчитать. Радима тогда кстати уволили, а этого прохвоста — нет. серьезную карьеру конечно сделал, умелый профессионал, бгг.
Разве это первый раз?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
