Кейн забил 49-й гол в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, идущим на 11-м месте, рекорд у Роналду – 140
Харри Кейн сравнялся с Мохамедом Салахом по голам в Лиге чемпионов.
Харри Кейн забил 49-й гол в Лиге чемпионов.
Нападающий «Баварии» со второй попытки реализовал пенальти в ответном матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).
Это 49-й гол англичанина в этом турнире. Он сравнялся по этому показателю с Мохамедом Салахом. Больше мячей в ЛЧ забили Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90), Рауль (71), Килиан Мбаппе (68), Томас Мюллер (57), Эрлинг Холанд (57), Руд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).
Если учитывать времена Кубка европейских чемпионов, то 49 голов также забил Альфредо Ди Стефано.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
