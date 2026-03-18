  • Кейн забил 49-й гол в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, идущим на 11-м месте, рекорд у Роналду – 140
21

Харри Кейн сравнялся с Мохамедом Салахом по голам в Лиге чемпионов.

Харри Кейн забил 49-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «Баварии» со второй попытки реализовал пенальти в ответном матче с «Аталантой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). 

Это 49-й гол англичанина в этом турнире. Он сравнялся по этому показателю с Мохамедом Салахом. Больше мячей в ЛЧ забили Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129), Роберт Левандовски (109), Карим Бензема (90), Рауль (71), Килиан Мбаппе (68), Томас Мюллер (57), Эрлинг Холанд (57), Руд ван Нистелрой (56) и Тьерри Анри (50).

Если учитывать времена Кубка европейских чемпионов, то 49 голов также забил Альфредо Ди Стефано.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Ему просто не повезло , что он раньше не перешёл в топ клуб .А то бы щас может и не на равне с Месси или Роналду , но было бы давно больше 100 голов в ЛЧ
Ответ Камо Мелкумян
Ему просто не повезло , что он раньше не перешёл в топ клуб .А то бы щас может и не на равне с Месси или Роналду , но было бы давно больше 100 голов в ЛЧ
Левандовски думаю точно бы обошел
Ответ Камо Мелкумян
Ему просто не повезло , что он раньше не перешёл в топ клуб .А то бы щас может и не на равне с Месси или Роналду , но было бы давно больше 100 голов в ЛЧ
Скорее раньше не перешел в Баварию, насколько помню там центрфорварды всегда валили бешеные тыщи голов
Чего тупил столько лет в Тоттенхэме - непонятно. Взял и запорол потенциал.
Как жаль, что он столько лет потерял в тоттенхэме
Еще 2 такие карьеры и догонит Роналду 😅💪
КТо о чем, а ригоберка как обычно плачется о Реале😀
Ответ t67pkgbbvw
КТо о чем, а ригоберка как обычно плачется о Реале😀
Смысл жизни для него чего тут удивительного
Уже 50 голов у Кейна в ЛЧ)
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» – «Галатасарай». 3:0 – Гравенберх, Экитике и Собослаи забили, Салах не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Маркиньос о Сафонове: «На высшем уровне очень важно иметь вратаря, который может справиться с давлением, вселить в тебя уверенность»
3 минуты назад
Гендиректор московского «Динамо» о судействе: «Пенальти «Зенита» ни на одном повторе не было видно, но его поставили. РФС должен что-то делать. С Мажичем диалога нет»
4 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». 2:1 – Симонс снова вывел хозяев вперед! Онллайн-трансляция
9 минут назадLive
Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием – это проблема из прошлого»
16 минут назад
У Кейна 51 гол в 44 играх сезона за «Баварию» и Англию
17 минут назад
Салах не забил «Галатасараю» с пенальти за удар Якобса Собослаи по ноге. Мохамед пробил низом по центру – Чакыр парировал
23 минуты назадФото
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
30 минут назадТесты и игры
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»
37 минут назад
Экс-хавбек Марокко Хаджи о пересмотре итогов Кубка Африки: «Справедливость восторжествовала. Если бы жизнь сенегальцев была в опасности, я бы понял их уход с поля, но в этом случае...»
38 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Аталанта». 3:0 – Кейн сделал дубль, Карл забил. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Канчельскис о Сафонове: «Становится главным лицом российского футбола, обходя Головина. Александр упустил шанс поиграть в европейском топ-клубе, потенциал позволял сделать еще шаг вперед»
6 минут назад
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
37 минут назад
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
53 минуты назад
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
сегодня, 20:11
У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
сегодня, 19:50
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
сегодня, 19:33
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
сегодня, 19:16
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 19:01
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Рекомендуем