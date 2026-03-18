Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить

Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки.

Форвард «Баварии» Харри Кейн заработал и реализовал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:0, первый тайм).

На 21-й минуте англичанин в прыжке пробил с лета из штрафной. Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини заблокировал удар Кейна.

После вмешательства ВАР арбитр Бенуа Бастьен установил, что итальянец сыграл рукой, блокируя удар, и назначил пенальти.

Кейн пробил с 11-й метровой отметки, но не смог переиграть вратаря Марко Спортьелло .

Однако было установлено, что во время удара были нарушены правила. Скорее всего, голкипер раньше времени сдвинулся с ленточки, либо Марио Пашалич преждевременно забежал в штрафную.

Кейн со второй попытки реализовал пенальти на 25-й минуте.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.