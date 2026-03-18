Экс-хавбек Марокко Хаджи о пересмотре итогов Кубка Африки: «Справедливость восторжествовала. Если бы жизнь сенегальцев была в опасности, я бы понял их уход с поля, но в этом случае...»
Бывший полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.
«Справедливость восторжествовала. Я думаю, что в футболе есть правила, и если каждый будет делать то, что хочет и когда хочет... С того момента, как появились правила, их нужно соблюдать. Я думаю, что Марокко просто соблюдает правила футбола.
Если бы сенегальские футболисты были в опасности, если бы их жизнь была под угрозой или им угрожали, я бы понял их уход с поля, но в этом случае... Если каждый раз спорить с судейскими решениями, анализировать все и действовать подобным образом, будет сложно», – сказал Хаджи.
