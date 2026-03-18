  • Экс-хавбек Марокко Хаджи о пересмотре итогов Кубка Африки: «Справедливость восторжествовала. Если бы жизнь сенегальцев была в опасности, я бы понял их уход с поля, но в этом случае...»
Мустафа Хаджи о пересмотре итогов Кубка Африки: справедливость восторжествовала.

Бывший полузащитник сборной Марокко Мустафа Хаджи отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Справедливость восторжествовала. Я думаю, что в футболе есть правила, и если каждый будет делать то, что хочет и когда хочет... С того момента, как появились правила, их нужно соблюдать. Я думаю, что Марокко просто соблюдает правила футбола.

Если бы сенегальские футболисты были в опасности, если бы их жизнь была под угрозой или им угрожали, я бы понял их уход с поля, но в этом случае... Если каждый раз спорить с судейскими решениями, анализировать все и действовать подобным образом, будет сложно», – сказал Хаджи.

Ни стыда, ни совести - Сенегал засудили, они все равно выиграли, а их потом постфактум отменили. Африканская коррупция во всей красе!
Ответ
Ни чести,ни совести
Им самим не противно от такого решения?:) Проиграли на поле и радуются победе в кабинете?:)
Ответ
Арабам то? Самое то. Как должное ещё воспримут и обидятся на тех, кто с ними не согласен ещё 🤷🏻
Ответ
Стандартное семитское поведение
кто-нибудь в курсе, там у Марокканской федерации футбола не в этом ли году столетие?
А как ещё Сенегал должен был повлиять на этот судейский произвол?
Ещё и мерзких марокканских бол-боев забывать не стоит
Зенит взял на заметку. Если что, можно отменить чемпионство Краснодара
Тише, не подсказывай.
действительно, когда в концовке отменяют чистейший гол и ставят такой пенальти чего не соглашаться, жизни же ничего не угрожает
так вообще можно что хочешь свистеть или не свистеть. жизни то всё равно не угрожает
ладно если бы это был 1 эпизод по ходу турнира, я думаю. сенегальцы видели судейские решения в пользу Марокко в прошлых матчах, поэтому и было такое решение!
Какая же тут справедливость, это стыд и срам)
Интересно, если бы сборная Марокко играла с Зенитом в юбилейный год, кому бы ставили пенальти? Задачка со звездочкой для судей
Персонально для Кристофера Мартинса поставил бы Сергей Иванов, в честь юбилея(90 лет) очередной легенды народной команды . И с прямого одобрения Артура Григорьянца. Разве не ясно?
тех эмоций и контента им все равно не видать )))
пусть даже парад устроят
После любого, даже самого очевидно несправедливое решения, всегда найдется кто - то трубящий "Справедливость восторжествовала"
