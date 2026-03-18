Карседо про 1:0 с «Динамо»: «Спартак» бился и доминировал перед своими болельщиками. Радует, что мы сыграли на ноль»

Карседо о победе над «Динамо»: «Спартак» доминировал.

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Динамо » (1:0) в FONBET Кубке России.

– Чем довольны и недовольны в игре «Спартака»?

– Конечно, недоволен общим результатом, потому что хотели пройти дальше в этой сетке. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. В целом, мы говорили, что нам нужна победа, хорошо, что мы сыграли на ноль, это радует.

– Замена в перерыве Олега Рябчука и Никиты Массалыги и выход Пабло Солари и Маркиньоса. Это были запланированные замены или что‑то не устраивало в их игре?

– Никита Массалыга и Олег Рябчук провели хороший матч, я ими доволен. Но мы сразу понимали и планировали, что Солари и Маркиньос не смогут сыграть полный матч из‑за определенных проблем мышечного характера, поэтому план был такой.

– «Спартак» мощно начал, чего потом не хватало для такой темпераментной игры, чтобы камбэк состоялся?

– Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента. В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца, – сказал главный тренер «Спартака».