  Карседо про 1:0 с «Динамо»: «Спартак» бился и доминировал перед своими болельщиками. Радует, что мы сыграли на ноль»
Карседо про 1:0 с «Динамо»: «Спартак» бился и доминировал перед своими болельщиками. Радует, что мы сыграли на ноль»

Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в FONBET Кубке России.

– Чем довольны и недовольны в игре «Спартака»?

– Конечно, недоволен общим результатом, потому что хотели пройти дальше в этой сетке. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать. В целом, мы говорили, что нам нужна победа, хорошо, что мы сыграли на ноль, это радует.

– Замена в перерыве Олега Рябчука и Никиты Массалыги и выход Пабло Солари и Маркиньоса. Это были запланированные замены или что‑то не устраивало в их игре?

– Никита Массалыга и Олег Рябчук провели хороший матч, я ими доволен. Но мы сразу понимали и планировали, что Солари и Маркиньос не смогут сыграть полный матч из‑за определенных проблем мышечного характера, поэтому план был такой.

– «Спартак» мощно начал, чего потом не хватало для такой темпераментной игры, чтобы камбэк состоялся?

– Мы не так много дали создать сопернику и сами создавали достаточно хорошо. На мой взгляд, у нас было три‑четыре момента. В целом мы рады, что бились и доминировали перед нашими болельщиками. Большое им спасибо за такую поддержку, они гнали и поддерживали нас до самого конца, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Абсолютно серый матч. Ву красавчик, однозначно. Жедсон обижает уже сколько матчей подряд( что с ним стало— не понятно(
Ничего необычного не увидел. Такая же безыдейность
Объективно говоря, Динамо не особо хотело играть. Счет устраивал
Я бы не назвал это "биться и доминировать". Я бы назвал это стерильным владением или безидейным контролем мяча

Если вы до матча договорились победить-поздравляю, результат достигнут. Но проблема была в том, что побеждать нужно было с разницей в три. В этом был нюанс и кажется про эту деталь вы попросту забыли!
Как описал подобную ситуацию несколько лет один тренер на пресс конференции: "Я всю ночь провел с девушкой в баре, но в туалет её повел другой. Гордиться тут не чем.
бедолага денисов,теперь иногда впереди напов бегает,этот дядька безнадежен,в отличии от челестини,у карседо есть 1 игрок,чтоб играть как он любит,самошников,но он не факт что живой,все остальные,денисов,рябчук,зобнин,саусь,не для такой схемы,это видно вообще любому,кто хоть немного в футболе понимает,жаль денисова,физика топовая у него,исполнительный,но даже он,к 70 минуте при таком задании умирает,при том что кпд его ноль...
тоже не понимаю, зачем пытаться заставить абсолютно деревянного игрока играть постоянно в атаку, если у него нет ни дриблинга, ни удара, ни подачи.
ещё по сборам у меня былши вопросы и с каждой игрой их меньше не стало...ещё факт, что Денисов на поле пытается делать то, что не умеет...
Теперь и в РПЛ есть свой доминатор.
да норм побегали, по боевому, по честному.
Там Угальде железно красную карточку должен был получать и до свидания доминатор
Чему он рад …?! Абсолютно пустой матч, игра 95 минут никакая, провалили полностью матч.
