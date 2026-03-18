Жоан Гарсия пропустит 2-3 недели из-за надрыва мышцы голени. Вратарь «Барсы» получил травму в матче с «Ньюкаслом»

Жоан Гарсия выбыл на 2-3 недели.

Вратарь «Барселоны» повредил ногу в концовке ответного матча с «Ньюкаслом » в 1/8 финала Лиги чемпионов (7:2, первая игра – 1:1).

По информации журналиста As Хави Мигеля, Гарсия пропустит 2-3 недели из-за небольшого разрыва мышцы левой голени.