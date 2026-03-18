  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Гарсия пропустит 2-3 недели из-за надрыва мышцы голени. Вратарь «Барсы» получил травму в матче с «Ньюкаслом»
22

Жоан Гарсия пропустит 2-3 недели из-за надрыва мышцы голени. Вратарь «Барсы» получил травму в матче с «Ньюкаслом»

Жоан Гарсия выбыл на 2-3 недели.

Стал известен характер травмы Жоана Гарсии

Вратарь «Барселоны» повредил ногу в концовке ответного матча с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (7:2, первая игра – 1:1).

По информации журналиста As Хави Мигеля, Гарсия пропустит 2-3 недели из-за небольшого разрыва мышцы левой голени.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Хави Мигеля
logoНьюкасл
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoЖоан Гарсия
logoБарселона
logoтравмы
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как же вовремя сейчас случился перерыв на сборные: Жоан спокойно восстановится в клубе, не поедет на товарищеские матчи сборной Испании и в бой в финальную часть сезона )
Ответ Кирилл
Как же вовремя сейчас случился перерыв на сборные: Жоан спокойно восстановится в клубе, не поедет на товарищеские матчи сборной Испании и в бой в финальную часть сезона )
Жаль, что не отвоюет себе место в воротах. Будем ждать следующего Евро, значит
И все таки надеюсть, что две-три недели – это две-три недели, а не как в Барселоне заведено
Ответ Свисток Негрейры
Жаль, что не отвоюет себе место в воротах. Будем ждать следующего Евро, значит И все таки надеюсть, что две-три недели – это две-три недели, а не как в Барселоне заведено
Для лысого тренера сборной Райя пока что первый номер. Гарсии надо выдать что-то нереальное,чтобы Де ла Фуэнте изменил решение.
Впервые радуюсь перерыву на международную паузу. Ждём возвращения нашего первого номера.
Ответ falkao2013
Впервые радуюсь перерыву на международную паузу. Ждём возвращения нашего первого номера.
про кого ты?
Ответ Georgia Tbilisi_1116698369
про кого ты?
Жоан?)
Короче, вернется вместе с Кунде и Бальде
Ответ The NOTORIOUS
Короче, вернется вместе с Кунде и Бальде
И Де Йонгом
После перерыва надеюсь все травмированные игроки восстановятся.
Кунде, Бальде, Френки, Жоан и Эрик.
Жоану здоровья!Наш номер 1!
И действительно, когда Френки вернется?
Ответ Svirmsk
Жоану здоровья!Наш номер 1! И действительно, когда Френки вернется?
После паузы на матчи сборных. Также скорее всего после паузы ожидаются Кунде с Бальде.
Ответ falkao2013
После паузы на матчи сборных. Также скорее всего после паузы ожидаются Кунде с Бальде.
Дарова, Фалькао
Спасибо за инфо, ждем с нетерпением
2-3 недели это значит, что он может пропустить матч в чемпионате против Атлетико, который должен пройти 4 апреля. Это нехорошо, угораздило же на пустом месте травму словить в уже выигранном матче
Счастье Барселоны, что будет перерыв на сборные. Есть время восстановиться.
Ничего страшного. Курилка заменит.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
