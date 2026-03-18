  • Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, чем может закончиться дело экс-форварда «Краснодара» Федору Смолова о драке в «Кофемании».

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение Смолову. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

«Решение по данному делу будет принимать суд в соответствии с гражданско-процессуальным кодексом РФ. Поскольку такое деяние со стороны спортсмена совершено впервые, он неоднократно приносил извинения, раскаивался, предлагал финансовую компенсацию. Если будет принято решение о лишении свободы, то оно может быть только условным в связи с указанными обстоятельствами. Если суд признает его виновным, то наказание может быть более мягким в соответствии со статьей. 

Если бы у него была не ч.1, а ч.2, то в этом случае все было бы серьезнее. Если бы доказали, что из хулиганских побуждений, тогда ответственность была бы жестче. Поэтому прогноз для него более положительный.

Что касается заявления о вымогательстве, то это тоже уголовное деяние. Для того, чтобы его учитывать, необходимо также судебное решение. Если решения нет, то говорить о вымогательстве преждевременно. Конечно, вся эта обстановка, которая царила вокруг Смолова после того эпизода, когда он хотел все сгладить и компенсировать, все это будет играть в пользу обвиняемого. Но насколько это будет в пользу него, решит только суд. 

Здесь действуют общие нормы УК. В них говорится, что по статьям такой тяжести, если деяние совершено впервые, без отягчающих обстоятельств, то реальный срок лишения свободы не применяется. Скорее всего, это должно быть учтено судом. Но никто не может спрогнозировать решение суда, которое может рассматриваться в двух инстанциях. Это районный суд, а дальше оно может быть обжаловано в Мосгорсуде. Мы понимаем, что в этой деятельности бывают и ошибки. Но теоретически реальный срок отбывания в данной ситуации не предусмотрен», – заявил Алексеев.

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор раскаялся и выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, его действия были спровоцированы»

Но и штрафа не будет.
Смолов получит условку, а потерпевший не получит тех денег, которых хочет.
Смолов- Кокорину: На твоем месте должен был быть я! Напьёшься- будешь!
Материалы по теме
Дело Смолова идет в суд: до 3 лет тюрьмы за драку в «Кофемании». Есть ли риск реального срока?
сегодня, 16:10
Прокуратура утвердила обвинение Смолову в «умышленном причинении вреда здоровью» по делу о драке в «Кофемании». Футболисту грозит до 3 лет лишения свободы («Мутко против»)
сегодня, 14:24
Бывший тесть Кокорина вымогал у Смолова 1 млн долларов, чтобы замять дело с дракой в «Кофемании». Федор вел запись разговора и подал заявление, идет проверка (Иван Карпов)
4 октября 2025, 09:50
Иван Карпов утверждает, что свидетель по делу о драке в «Кофемании» угрожал Смолову связями в ФСБ и ФСО и предлагал уладить конфликт за 1 млн долларов. Федор отказал
2 октября 2025, 09:54
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 51 гол в 44 играх сезона за «Баварию» и Англию
4 минуты назад
Салах не забил «Галатасараю» с пенальти за удар Якобса Собослаи по ноге. Мохамед пробил низом по центру – Чакыр парировал
10 минут назадФото
Чемпионский «Ювентус» 2010-х – помните, кто там играл?
17 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» – «Галатасарай». 1:0 – Салах не реализовал пенальти, Собослаи забил с игры! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Кейн забил 49-й гол в ЛЧ. Форвард «Баварии» сравнялся с Салахом, идущим на 11-м месте, рекорд у Роналду – 140
17 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»
24 минуты назад
Экс-хавбек Марокко Хаджи о пересмотре итогов Кубка Африки: «Справедливость восторжествовала. Если бы жизнь сенегальцев была в опасности, я бы понял их уход с поля, но в этом случае...»
25 минут назад
Карседо про 1:0 с «Динамо»: «Спартак» бился и доминировал перед своими болельщиками. Радует, что мы сыграли на ноль»
32 минуты назад
Жоан Гарсия пропустит 2-3 недели из-за надрыва мышцы голени. Вратарь «Барсы» получил травму в матче с «Ньюкаслом»
41 минуту назад
Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» – «Атлетико». 1:1 – Альварес ответил на гол Коло-Муани. Онллайн-трансляция
2 минуты назадLive
Глава CAF о пересмотре итогов Кубка Африки: «К решению должны отнестись с уважением. Мы все еще сталкиваемся с подозрениями и недоверием – это проблема, доставшаяся в наследство от прошлого»
3 минуты назад
Кейн забил «Аталанте» с пенальти со второй попытки. 11-метровый назначили после ВАР за игру рукой Скальвини и дали перебить
24 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». 1:0 – Кейн забил пенальти со второй попытки. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
56 минут назад
У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
сегодня, 19:50
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
сегодня, 19:33
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
сегодня, 19:16
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
сегодня, 19:01
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Рекомендуем