Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»

Юрист о деле Смолова: прогноз скорее положителен, реальный срок вряд ли будет.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев рассказал, чем может закончиться дело экс-форварда «Краснодара » Федору Смолова о драке в «Кофемании».

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение Смолову. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

«Решение по данному делу будет принимать суд в соответствии с гражданско-процессуальным кодексом РФ. Поскольку такое деяние со стороны спортсмена совершено впервые, он неоднократно приносил извинения, раскаивался, предлагал финансовую компенсацию. Если будет принято решение о лишении свободы, то оно может быть только условным в связи с указанными обстоятельствами. Если суд признает его виновным, то наказание может быть более мягким в соответствии со статьей.

Если бы у него была не ч.1, а ч.2, то в этом случае все было бы серьезнее. Если бы доказали, что из хулиганских побуждений, тогда ответственность была бы жестче. Поэтому прогноз для него более положительный.

Что касается заявления о вымогательстве, то это тоже уголовное деяние. Для того, чтобы его учитывать, необходимо также судебное решение. Если решения нет, то говорить о вымогательстве преждевременно. Конечно, вся эта обстановка, которая царила вокруг Смолова после того эпизода, когда он хотел все сгладить и компенсировать, все это будет играть в пользу обвиняемого. Но насколько это будет в пользу него, решит только суд.

Здесь действуют общие нормы УК. В них говорится, что по статьям такой тяжести, если деяние совершено впервые, без отягчающих обстоятельств, то реальный срок лишения свободы не применяется. Скорее всего, это должно быть учтено судом. Но никто не может спрогнозировать решение суда, которое может рассматриваться в двух инстанциях. Это районный суд, а дальше оно может быть обжаловано в Мосгорсуде. Мы понимаем, что в этой деятельности бывают и ошибки. Но теоретически реальный срок отбывания в данной ситуации не предусмотрен», – заявил Алексеев.

