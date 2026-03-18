  Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»
26

Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (7:2) в Лиге чемпионов.

«Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше и контролировали мяч. Третий гол дал нам возможность в полной мере вернуться в игру.

В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.

Посмотрим, что с Эриком Гарсией и Жоаном Гарсией. Повреждения не особо серьезные, но надо будет подождать», – сказал главный тренер «Барселоны».

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Ханси,спасибо. Спасибо,что ты поверил в этот проект. Я так не кайфовал с 2015 года.
Комментарий скрыт
Да! Кайфую от того что у Барселоны есть стиль свой. И этот стиль позволяет выигрывать трофеи.
Парадоксальную может вещь скажу, но самое главное тренерское достижение Флика в Барсе, можно сказать даже памятник тренерскому гению, это не фееричная игра в нападении и вертикализация, не высокая линия защиты и открытая, но доминирующая игра. Это преображение Мартина, от не буду даже говорить кого, до игрока практически основного состава, в ПО ЛЧ делающего голевой пас и две стратегические предголевые передачи! Это запредельно, он был чуть ли не лучший в матче по продвижению мяча!
Наш Мальдини при Флике растёт как игрок. Надо сыграть в центре? Пожалуйста. При заменах уйти на левый фланг защиты? Никаких проблем.
Ну послушайте, может кто и не заметил в нервотрёпке матча, но пас на Рафинью в четвертом голе шедеврален! Без преувеличения, это достойно пера Крооса, Родри, Кимиха или Педри. Но Мартин...
Причём никакого наобум, он держал паузу и высматривал, это гениально!)
Что же в перерыве Флик сделал с игроками, вышла совсем другая команда!
Мне всегда интересно, те, кто так пишут - они реально видят, что именно игроки стали иначе играть или пишут просто самый очевидный штамп, не учитывая кучи всего - что обстоятельства изменились, что удалось реализовать быстро, что соперник вынужден играть по-другому, ну или просто стал больше ошибаться и т.д. Тут же куча разных взаимосвязанных вещей. Удалось забить в конце первого тайма - это очень важно, это во-многом определило то, что происходило во втором, как тактически, так и психологически. Это я не к тому, что Флик не молодец, Флик огромный молодец, но не нужно ничего упрощать
Флик просто поменял структуру атаки, а так ничего не изменилось
Матч американские горки эмоциональные
Но молодцы второй тайм прям смяли сорок

2-3 недели Жоан Гарсия травма икроножной
Сейчас как раз перерыв на сборные будет - успеет восстановиться перед Атлетико в Ла Лиге.

А пока что посмотрим на финты Войцеха с Райо )
Хорошо сыграли сегодня конечно, горячо я бы сказал) Флик мой респект, приятно видеть такую Барсу👏
Впереди будут три матча с матрасами за неделю почти, надеемся повезет не так, как в 14 и 16 году, верим в магию Ханси!
Апл опять рачком стоит
отомстили за карабах
