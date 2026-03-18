Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»

Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча с «Ньюкаслом » (7:2) в Лиге чемпионов.

«Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше и контролировали мяч. Третий гол дал нам возможность в полной мере вернуться в игру.

В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.

Посмотрим, что с Эриком Гарсией и Жоаном Гарсией. Повреждения не особо серьезные, но надо будет подождать», – сказал главный тренер «Барселоны».