Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»
«Безумный матч. В первом тайме мы показали не лучшую игру, но во втором действовали намного лучше и контролировали мяч. Третий гол дал нам возможность в полной мере вернуться в игру.
В первом у нас в атаке было слишком много длинных передач, мы слишком часто теряли мяч, а наш соперник очень быстр и очень хорошо контратакует. Мы поговорили о том, что надо больше контролировать мяч во втором тайме и стали играть лучше, используя низкий блок.
Посмотрим, что с Эриком Гарсией и Жоаном Гарсией. Повреждения не особо серьезные, но надо будет подождать», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Причём никакого наобум, он держал паузу и высматривал, это гениально!)
Но молодцы второй тайм прям смяли сорок
2-3 недели Жоан Гарсия травма икроножной
А пока что посмотрим на финты Войцеха с Райо )