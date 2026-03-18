Гусев про 0:1: «Неприятно проигрывать «Спартаку», но главное, что «Динамо» достигло своей цели. У нас была стратегия, которую мы выполнили»

Ролан Гусев: неприятно проигрывать «Спартаку», но мы достигли своей цели.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев подвел итоги ответного матча со «Спартаком » в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, первая игра – 5:2).

«Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали.

По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом», – сказал Гусев.