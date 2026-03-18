Гусев про 0:1: «Неприятно проигрывать «Спартаку», но главное, что «Динамо» достигло своей цели. У нас была стратегия, которую мы выполнили»
Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги ответного матча со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1, первая игра – 5:2).
«Главное, что мы достигли своей цели. Понятно, что неприятно проигрывать «Спартаку». У нас был гандикап в три мяча, была определенная стратегия на этот матч, которую мы выполнили. Были моменты, где чуть неправильно сыграли, но главное, что не произошло чудо, которое много ждали.
По движению было видно, что не хватает мобильности, долго работали с мячом», – сказал Гусев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Честно говоря расчет играть от счета понятный, но ведь все могло пойти и по другому сценарию. Все-таки Ролану Александровичу надо иметь в голове план Б, его пока у него не видно.