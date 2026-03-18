  • Левандовски забил 41 клубу в ЛЧ – форвард «Барсы» побил рекорд Месси (40). Роналду забивал 38 командам
37

Роберт Левандовски превзошел достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Форвард «Барселоны» сделал дубль в матче с «Ньюкаслом» (7:2) в 1/8 финала турнира.

Таким образом, он забил голы в ворота 41 разного клуба в ЛЧ, что стало новым рекордом соревнования.

Польский игрок превзошел результат Лионеля Месси (40 клубов), а также обошел Криштиану Роналду (38).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Stats Foot
Молодец, Роберт. Пободался с титанами
Ответ Ник Ник
Он и сам не бронза
Ответ Ник Ник
И должен был золотой мяч получать
Побить какой-то рекорд Месси или Роналду это дорогого стоит. Хорош дед.
Ответ falkao2013
Комментарий скрыт
Ответ kaka10
Хочешь сказать Эдди Хау тоже после покера заменил Гордона, что бы он рекорд Месси не побил?:)
Раз Марокко кубок Африки вернули, может тогда и его заслуженный ЗМ в 2020 году Роберту надо вернуть 👍
Ответ Raindrop Drop Top
Эта награда мертва после Дембеля окончательно
Рон даже не второй 😥
Ответ Vatikan
Роналду первый
Ответ Zorojuro
По позорным вылетам из ЛЧ (4 штуки).
Лёва конечно супер форвард и один из лучших за всю историю футбола . Но к сожалению пора на отдых - годы берут свое
Забавно как бавар проекта фанаты пишут о том что Кейн круче Левы хотя сами на него молились как кинул их сразу переобулись
Ответ che kaif
наша главная фанатка пришла, лично я никогда такого не говорил, лева лучший нап 21 веке не считая р9
Лёва ещё в футбол играет, а те двое уже на пенсии по сути. Только один из них все ещё никак не уймется со своими рекордами, а команда без него побеждает только)
Ответ Брулин
ну, нынешний Месси ничем не хуже поляка. если бы не президентство Лапорты, то Месси вполне мог и может пылить.про 🇵🇹 якоря я молчу.
Этот дед ещё в свое время рекорд Герда Мюллера побил
