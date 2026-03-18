Левандовски забил 41 клубу в ЛЧ – форвард «Барсы» побил рекорд Месси (40). Роналду забивал 38 командам

Левандовски забил большему числу клубов в ЛЧ, чем Месси и Роналду.

Роберт Левандовски превзошел достижение Лионеля Месси в Лиге чемпионов.

Форвард «Барселоны» сделал дубль в матче с «Ньюкаслом » (7:2) в 1/8 финала турнира.

Таким образом, он забил голы в ворота 41 разного клуба в ЛЧ, что стало новым рекордом соревнования.

Польский игрок превзошел результат Лионеля Месси (40 клубов), а также обошел Криштиану Роналду (38).