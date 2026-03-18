Левандовски забил 41 клубу в ЛЧ – форвард «Барсы» побил рекорд Месси (40). Роналду забивал 38 командам
Форвард «Барселоны» сделал дубль в матче с «Ньюкаслом» (7:2) в 1/8 финала турнира.
Таким образом, он забил голы в ворота 41 разного клуба в ЛЧ, что стало новым рекордом соревнования.
Польский игрок превзошел результат Лионеля Месси (40 клубов), а также обошел Криштиану Роналду (38).
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Stats Foot
37 комментариев
Молодец, Роберт. Пободался с титанами
Он и сам не бронза
Молодец, Роберт. Пободался с титанами
И должен был золотой мяч получать
Побить какой-то рекорд Месси или Роналду это дорогого стоит. Хорош дед.
Хочешь сказать Эдди Хау тоже после покера заменил Гордона, что бы он рекорд Месси не побил?:)
Раз Марокко кубок Африки вернули, может тогда и его заслуженный ЗМ в 2020 году Роберту надо вернуть 👍
Эта награда мертва после Дембеля окончательно
Рон даже не второй 😥
Роналду первый
По позорным вылетам из ЛЧ (4 штуки).
Лёва конечно супер форвард и один из лучших за всю историю футбола . Но к сожалению пора на отдых - годы берут свое
Забавно как бавар проекта фанаты пишут о том что Кейн круче Левы хотя сами на него молились как кинул их сразу переобулись
наша главная фанатка пришла, лично я никогда такого не говорил, лева лучший нап 21 веке не считая р9
Лёва ещё в футбол играет, а те двое уже на пенсии по сути. Только один из них все ещё никак не уймется со своими рекордами, а команда без него побеждает только)
ну, нынешний Месси ничем не хуже поляка. если бы не президентство Лапорты, то Месси вполне мог и может пылить.про 🇵🇹 якоря я молчу.
Этот дед ещё в свое время рекорд Герда Мюллера побил
