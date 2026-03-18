  • Семак о пенальти «Зенита»: «Главное, что команда побеждает. И неважно, что ты со стандарта забил, пенальти же тоже нужно заработать, добежать в штрафную площадь. Мы много атакуем»
Семак о пенальти «Зенита»: «Главное, что команда побеждает. И неважно, что ты со стандарта забил, пенальти же тоже нужно заработать, добежать в штрафную площадь. Мы много атакуем»

«Зенит» пять раз бил с одиннадцатиметровой отметки в последних трех играх. Голов с игры нет 259 минут.

– У нас пока реализация хромает: и в Оренбурге мы создали достаточно для того, чтобы забить не с пенальти, а с игры – даже несмотря на то, что два пенальти не забили, – и сегодня было достаточно моментов.

Повторюсь, и я уже говорил, с тем же «Оренбургом» мы были лидерами по количеству голевых моментов. 10 моментов создали. Вопрос – как они учитываются. Мы просто берем сухую статистику, которую InStat дает нам. И сегодня было достаточно моментов для того, чтобы забить. Просто у «Динамо» практически не было ни одного момента, а у нас они были. И победа заслуженная. Хотелось бы нам забивать, безусловно, хотелось бы более уверенно выигрывать, но сегодня, к сожалению, не получилось.

– Все-таки ситуация, когда команда забивает два матча подряд с пенальти, – это проблема или вы не видите в этом проблемы и это просто рабочий момент?

– Это рабочий момент. Главное, что команда побеждает. Все играют по одним и тем же правилам. И неважно, ты со стандарта забил: с углового, со штрафного, с аута или с пенальти. Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали. Ситуация, которая даже привела бы к просмотру, – ее тоже нужно создать, нужно много атаковать.

Мы много атакуем. Сезон на сезон не приходится. Иногда мы мало бьем, в этом сезоне много бьем. Тут невозможно как-то предположить, кто и сколько их будет бить. Есть определенные стечения обстоятельств, плюс, естественно, те команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Тут понятно, я думаю, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Ответ RealAlex7
Мерзость...
Варзость.
Комментарий скрыт
Перевожу. Достаточно просто добежать до штрафной соперника и упасть. Мы же старались, бежали. Значит имеем право на пенальти
Стоимость состава для спринтов и падений: 184 миллиона евро.
Хах, он буквально так и сказал:
"Пенальти же тоже нужно заработать, создать, добежать в штрафную площадь, создать момент определенный, о котором бы судьи подумали."
Это самый грустный Зенит при Семаке, что я видел, жаль когда так играет твоя любимая команда
Семаку уже давно пора в маске клоуна на пресс конференции приходить
Ну он в маске мышки пока
Да мы поняли, поняли, хватит уже)))
Я просто напомню, что Семак - капитан и легенда газзаевского Цска и вот в это добежать до штрафной Цска тогда и играл, пока Вагнера и Ко не подвезли. Кб должны хорошо помнить пенальти га Семаке в дерби 2003, где Семак снес защитника Спартака, а потом завалился на него сверху )
Пенальти нужно заработать! Вот как это называет Сырожа! Испанский стыд!!!
Богданыч хороший ты мужик. Но не будь гнидой!
А что в нём такого хорошего?
Чем?
Главное, Богданыч, совесть и достоинство. Жаль, что у тебя это все атрофировалось
Вот так семак затмил свое честное имя и карьеру зашкваром с газпромом
это всегда называлось взяткой, а не заработком.
Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»
Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»
Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» победил заслуженно, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры»
