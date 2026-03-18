«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты

Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть Санчо.

По информации The Times, дортмундский клуб заинтересован в подписании 25-летнего вингера на правах свободного агента летом. Однако игроку придется пойти на значительное понижение зарплаты – в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю. При этом в «Боруссии» оптимистично оценивают вероятность согласия футболиста.

Санчо перешел из «Боруссии » в «Манчестер Юнайтед » за 73 миллиона фунтов в 2021 году. В сезоне-2023/24 дортмундцы брали игрока в аренду.

В текущем сезоне Джейдон играет за «Астон Виллу ». В 18 матчах АПЛ он отличился 1 результативной передачей.