  • «Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты
«Боруссия» хочет бесплатно подписать Санчо летом. Вингеру «МЮ» придется согласиться на значительное понижение зарплаты

Дортмундская «Боруссия» хочет вернуть Санчо.

«Боруссия» может снова подписать Джейдона Санчо.

По информации The Times, дортмундский клуб заинтересован в подписании 25-летнего вингера на правах свободного агента летом. Однако игроку придется пойти на значительное понижение зарплаты – в «Манчестер Юнайтед» он зарабатывает около 300 тысяч фунтов в неделю. При этом в «Боруссии» оптимистично оценивают вероятность согласия футболиста. 

Санчо перешел из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 73 миллиона фунтов в 2021 году. В сезоне-2023/24 дортмундцы брали игрока в аренду. 

В текущем сезоне Джейдон играет за «Астон Виллу». В 18 матчах АПЛ он отличился 1 результативной передачей. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
Какие надежды на него возлагали
Наверное единственный вариант остаться на топ-уровне
Было бы здорово. Помог до финала ЛЧ дортмундцам добраться. Выжигал фланг
