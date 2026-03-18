«Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз подряд и сыграет с «Атлетико» или «Тоттенхэмом»

«Барселона» сыграет в четвертьфинале ЛЧ с «Атлетико» или «Тоттенхэмом».

«Барселона» в третий раз подряд попала в восьмерку лучших команд Лиги чемпионов.

«Блауграна» сегодня разгромила «Ньюкасл» в 1/8 финала со счетом 7:2.

Каталонцы дошли до четвертьфинала турнира в каждом из трех последних сезонов. В предыдущие три года «Барселона» дважды вылетала на групповом этапе и еще один раз – на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале в этом сезоне она встретится с «Атлетико» или «Тоттенхэмом».