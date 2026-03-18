  • «Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз подряд и сыграет с «Атлетико» или «Тоттенхэмом»
«Барселона» вышла в четвертьфинал ЛЧ в 3-й раз подряд и сыграет с «Атлетико» или «Тоттенхэмом»

«Барселона» в третий раз подряд попала в восьмерку лучших команд Лиги чемпионов.

«Блауграна» сегодня разгромила «Ньюкасл» в 1/8 финала со счетом 7:2.

Каталонцы дошли до четвертьфинала турнира в каждом из трех последних сезонов. В предыдущие три года «Барселона» дважды вылетала на групповом этапе и еще один раз – на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале в этом сезоне она встретится с «Атлетико» или «Тоттенхэмом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Ух как же хорош Рафинья. Прессингует, отбирает, задаёт темп команде, отрабатывает, забивает.

Надеюсь Ямаль получит ЗМ в этом году
Комментарий скрыт
Ямаль тоже хорошо отбирал мяч!
Вчера реал выиграл против 10 игроков Сити сидя в обороне - 20 новостей за секунду:) Барселоны выносит Ньюкасл 7-2, одна новость:))
Комментарий скрыт
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ты лучше скажи, видел сегодня игру гения Педри?:)
Порадовали сегодня, наконец-то залетели почти все:) Вот так надо моменты реализовывать, а не транжирить постоянно:) Да и то могли 10 забить:)) Хороший матч:)
Второй тайм прошли бульдозером по Ньюкаслу. АПЛ сегодня отдыхает.
Комментарий скрыт
Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Судья сломал нам игру.5-ый и 7ой голы были забиты из офсайда(с)Бессмертная классика
В 1/4 только 1 команда Апл. Столько было пафоса. Самая сильная лига, 6 команд. В итоге 3 команды Ла Лиги выпинывают 3 из Апл. Вот ваш уровень. Налетайте!
ничего что барса и атлетико играли против команд из середины и подвала таблицы апл, фанатки лол лиги такие смешные, посмотрим кто будет в финале играть лч, только вы снова попрячаетесь в свои норы, в лол лиге вильереал идущий в топ 4 набрал в лч 1 очко все что нужно знать об этой лиге)
Успех Барсы заключается в том, что они нашли «молодого Иньесту» Педри, «молодого Неймара» Ямаля, «в расцвете сил Ривалдо» Рафинью

Ну и конечно Флика, революцию сделал сравни Гвардиолы
Флик сделал революцию?
Состав Кумана и Хави
Он полностью сменил стиль игры, прям кардинально изменил
Ну матрасов можно проходить, главное сыграть на выезде дисциплинированно и не напускать дичи как в кк
Так матрасы опять им 4 накидают.
Главное, чтобы у Жоана не было серьёзной травмы, дабы после перерыва на матчи сборных он был в строю
Все клубы Ла Лиги громят АПЛ в Лиге Чемпионов.
Апловской интенсивности хватило на пол часа
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» забила 7 голов «Ньюкаслу», «Ливерпуль» принимает «Галатасарай», «Бавария» играет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
сегодня, 20:00Live
У «Барселоны» 6 побед и ничья в 7 последних матчах. Общий счет – 24:6
сегодня, 19:44
37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Индзаги
сегодня, 19:34
