Евсеев о пенальти «Зенита»: «Это к другим людям. Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? «Махачкала» показала хороший уровень, я командой доволен»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма.
– Досадно проигрывать, когда гол с такого неочевидного пенальти?
– Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой «Зенит» хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет – это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти.
– Как оцените эпизод с пенальти?
– По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям, – сказал Евсеев на пресс-конференции.
Но матч будто был мегаскучный
Хотя касательно "мы показали хороший уровень" есть контраргумент - второй матч подряд соперник Зенита не может нанести ни одного удара в створ.
Если на Спартак рассчитывать было сложно, там "место проклятое" и кривоногие одни - то Махачкала, конечно, могла бы и постараться в створ ударить.
Для Кукуяна это пенальти - он так видит. Для другим судей, может, и нет. Есть в этом что то неправильное.