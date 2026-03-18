Евсеев о пенальти «Зенита»: «Это к другим людям. Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? «Махачкала» показала хороший уровень, я командой доволен»

Евсеев о пенальти «Зенита»: это к другим людям, я доволен игрой «Махачкалы».

Главный тренер махачкалинского «Динамо » Вадим Евсеев высказался о поражении от «Зенита » (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма.

– Досадно проигрывать, когда гол с такого неочевидного пенальти?

– Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой «Зенит» хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет – это Кубок , так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти.

– Как оцените эпизод с пенальти?

– По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям, – сказал Евсеев на пресс-конференции.

