Евсеев о пенальти «Зенита»: «Это к другим людям. Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? «Махачкала» показала хороший уровень, я командой доволен»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о поражении от «Зенита» (0:1) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в концовке первого тайма.

– Досадно проигрывать, когда гол с такого неочевидного пенальти?

– Наверное, помимо пенальти, должно быть что-то сделано. Нам не обидно. Мы показали с командой «Зенит» хороший уровень. Я своей командой доволен, расстраиваться или нет – это Кубок, так сложились обстоятельства, пропустили с пенальти.

– Как оцените эпизод с пенальти?

– По поводу игры есть вопросы? Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? По поводу пенальти это к другим людям, – сказал Евсеев на пресс-конференции.

Евсеев о пенальти как «поворотном моменте» матча: «Команда «Зенит» нас катком должна проходить, какой поворотный момент?»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Достойный ответ.
Журналюги абсолютно профнепригодны
Евсеев конечно молодец что интересно отвечает на вопросы журналистов

Но матч будто был мегаскучный
Достойно - все только про судейство ноют, про игру никто не спрашивает на пресс-конференциях.

Хотя касательно "мы показали хороший уровень" есть контраргумент - второй матч подряд соперник Зенита не может нанести ни одного удара в створ.

Если на Спартак рассчитывать было сложно, там "место проклятое" и кривоногие одни - то Махачкала, конечно, могла бы и постараться в створ ударить.
Такие пенальти - просто жесть! Это же смешно, в натуре ... ))
Эх, старый стал Евсеев, политкорректный. ;-)
Судьи считают, что имеют право иметь свое видение ситуации, как художник - "я так вижу "!
Для Кукуяна это пенальти - он так видит. Для другим судей, может, и нет. Есть в этом что то неправильное.
Очень достойно, Вадик! Браво!!! Всё провоцируют и провоцируют..
