У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд
«Спартак» прервал серию побед «Динамо».
Команда Ролана Гусева сегодня уступила в дерби со счетом 0:1, но прошла в следующий раунд Пути РПЛ FONBET Кубка России благодаря победе со счетом 5:2, одержанной 5 марта.
Это первое поражение «Динамо» после возобновления сезона. С 1 марта и до сегодняшнего дня у клуба было четыре победы с общим счетом 14:3.
22 марта московская команда примет «Зенит» в Мир РПЛ.
И что делать с Челестини?17552 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
С "поражением", сораДники!) А со следующей игры надо открывать новую победную серию
