У «Динамо» первое поражение после рестарта сезона – после 4 побед подряд

«Спартак » прервал серию побед «Динамо ».

Команда Ролана Гусева сегодня уступила в дерби со счетом 0:1, но прошла в следующий раунд Пути РПЛ FONBET Кубка России благодаря победе со счетом 5:2, одержанной 5 марта.

Это первое поражение «Динамо» после возобновления сезона. С 1 марта и до сегодняшнего дня у клуба было четыре победы с общим счетом 14:3.

22 марта московская команда примет «Зенит» в Мир РПЛ.