«Спартак» встретится с «Зенитом» в Пути регионов Кубка. «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Динамо » вышло в финал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Сегодня команда Ролана Гусева уступила «Спартаку » со счетом 0:1 в ответном матче Пути РПЛ, но продвинулась дальше по этой сетке благодаря победе в первой игре (5:2). Дальше бело-голубые встретятся с «Краснодаром ».

Красно-белые продолжат выступления в Пути регионов – во втором этапе полуфинала данной сетки они сыграют с «Зенитом ».