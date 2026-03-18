У «Барселоны» 6 побед и ничья в 7 последних матчах. Общий счет – 24:6

«Барселона » продлила серию без поражений до семи игр.

Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Ньюкасл» на своем поле в Лиге чемпионов – 7:2.

Начиная с 22 февраля каталонцы также обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1), «Атлетико» (3:0), «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (5:2) и сыграли вничью с «Ньюкаслом » (1:1) в гостях.

22 марта «Барселона» встретится в Ла Лиге с «Райо Вальекано».