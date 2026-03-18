У «Барселоны» 6 побед и ничья в 7 последних матчах. Общий счет – 24:6
«Барселона» продлила серию без поражений до семи игр.
Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Ньюкасл» на своем поле в Лиге чемпионов – 7:2.
Начиная с 22 февраля каталонцы также обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1), «Атлетико» (3:0), «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (5:2) и сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях.
22 марта «Барселона» встретится в Ла Лиге с «Райо Вальекано».
И что делать с Челестини?18004 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс"
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Как же он их от*****л в перерыве в стиле тренера Газмяса, что они во втором тайме как прайм Барса Пепа заиграли.
Даже полуживой дед Лёва в маске двушку забил после кошмарного первого тайма, да и Араухо резко прибавил после перерыва.
Хоть бы раз слили съёмку с раздевалки Барсы во время перерыва, чтобы узнать методы ободрения от Флика..
Жаль 8 не забили и не перекрыли тот самый ужас )
Все сегодня сыграли на уровне: нападение разрывало, защита как всегда )
Жоану Гарсии здоровья - сейчас как раз будет перерыв на сборные и можно спокойно восстановиться )
Ждем 1/4 с Атлетико - будет точно огненно )
Для тех , кто любит футбол , а не футбольные шахматы .
Которыми принято называть футбольную импотенцию ))