Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»

Жоан Гарсия не смог доиграть матч против «Ньюкасла» из-за повреждения.

Голкипер «Барселоны» получил травму на 80-й минуте игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. После сэйва он схватился за левую икроножную мышцу.

Вместо 24-летнего испанца на поле вышел 35-летний Войчех Шченсны.

И что делать с Челестини?17481 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Очень надеюсь что несерьёзная травма
это будет ощутимой потерей для Барсы. Здоровья Жоану
Очень надеюсь, что заменили из предосторожности.
Жоан очень много тащит и выручает команду.

Но Войцех - это Войцех, даже умудрился нафинтить )
Флик Войцеху: «Перекур окончен»
Дай Бог чтобы не было серьёзной травмы! уверен что все будет хорошо 👍
Щчесны первый сухой матч в сезоне провел
Можно Пожалуйста не надо…
Очень надеюсь, что травма несерьезная, не хочется в ключевой отрезок сезона с Щестны в раме остаться, при всем к ветерану уважении...
Жоану здоровья. Очень нужен на важном этапе сезона
Скорейшего выздоровления Жоану ✊🏼
