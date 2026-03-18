Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»
Жоан Гарсия не смог доиграть матч против «Ньюкасла» из-за повреждения.
Голкипер «Барселоны» получил травму на 80-й минуте игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. После сэйва он схватился за левую икроножную мышцу.
Вместо 24-летнего испанца на поле вышел 35-летний Войчех Шченсны.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Жоан очень много тащит и выручает команду.
Но Войцех - это Войцех, даже умудрился нафинтить )