Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»

Жоан Гарсия не смог доиграть матч против «Ньюкасла » из-за повреждения.

Голкипер «Барселоны» получил травму на 80-й минуте игры в 1/8 финала Лиги чемпионов. После сэйва он схватился за левую икроножную мышцу.

Вместо 24-летнего испанца на поле вышел 35-летний Войчех Шченсны.