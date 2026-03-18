  • У «Спартака» 3 победы и 2 поражения при Карседо. Красно-белые обыграли «Динамо», но вылетели из Пути РПЛ Кубка России
У «Спартака» 3 победы и 2 поражения при Карседо. Красно-белые обыграли «Динамо», но вылетели из Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» выиграл третий матч при Карседо.

Хуан Карлос Карседо одержал третью победу во главе «Спартака».

Сегодня красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но вылетели в Путь регионов из-за поражения в первой игре (2:5).

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также уступил «Зениту» (0:2).

И что делать с Челестини?17641 голос
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Уж лучше вылететь, как Спартак. Чем остаться, как Зенит
Бро жестко конечно , они наверное только только успокоились
хорошо сказал👍
Если бы выпустил в старте Солари и Маркиньоса, шансы были бы. Зобнина нужно выпускать на полтайма не больше. Играли средне, динамики еще хуже
Динамо просто уже не напрягалось из-за счета
Расскажи это цска
Давайте искать позитив - первый матч на ноль сыграли!
И даже Максименко что-то отбивал!
кстати да.
Второй тайм даёт надежду. Был виден настрой. Выход Солари и Маркиньоса изменил характер игры. Победа в любом случае добавит уверенности. Впереди Зенит. Есть шанс взять реванш и убрать Питер из кубка. Тем интереснее будет заруба.
Не дадут, помогут.
С приходом Гусева появилась тактическая выучка, это уже не команда времен Лички - шашки наголо и будь что будет.
У матче с ЦСКА было видно что команда прям умеет ждать где-то, сидеть в обороне
Отечественные тренеры дают лучший результат, нежели те импортные, которые едут к нам. Они ставят правильные составы на матч и правильно проводят предсезонную подготовку.
