У «Спартака» 3 победы и 2 поражения при Карседо. Красно-белые обыграли «Динамо», но вылетели из Пути РПЛ Кубка России

Хуан Карлос Карседо одержал третью победу во главе «Спартака ».

Сегодня красно-белые обыграли «Динамо » со счетом 1:0 в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, но вылетели в Путь регионов из-за поражения в первой игре (2:5).

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также уступил «Зениту» (0:2).