«Барселона» забила 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года

«Барселона» проводит один из самых результативных для нее матчей в Лиге чемпионов в XXI веке.

Команда Ханси Флика громит «Ньюкасл» со счетом 7:2 в ответной игре 1/8 финала.

Каталонцы забили 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года – тогда они обыграли «Селтик» со счетом 7:0.

«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1!