  • 37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Индзаги
17

37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Индзаги

Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов.

Роберт Левандовски – самый возрастной игрок в истории, забивший два гола в матче Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» сделал дубль в игре 1/8 финала ЛЧ с «Ньюкаслом» (7:2, второй тайм).

Поляк, которому на сегодняшний день 37 лет и 209 дней, обогнал Филиппо Индзаги.

Роберт также является самым возрастным игроком, забившим в плей-офф турнира.

Лишь один игрок оформлял дубль в более зрелом возрасте, однако это было еще в Кубке европейских чемпионов в 1965 году. Тогда Ференц Пушкаш в 38 лет сделал дубль за «Реал».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Может и продолжить, он всё ещё хорош
Ответ Денис Кёнигсберг
Может и продолжить, он всё ещё хорош
Хорош, но не более, нужен топ форвард. Иначе ЛЧ не выиграть.
Ответ Rosenbaum
Хорош, но не более, нужен топ форвард. Иначе ЛЧ не выиграть.
Топ форвардов за адекватные деньги сейчас нет на рынке
Причем пенальти ему уже бить не дают.
Индзаги кажись Реалу Маура забивал два мяча, то ли в 2011, то ли в 2012 году
Левандовский самый возрастной игрок [вставить свое]
Ямаль самый молодой игрок [вставить свое]
Мог делать хет’трик, но в первом тайме запорол момент из убойной позиции
Ответ JURAVLI
Мог делать хет’трик, но в первом тайме запорол момент из убойной позиции
hat-trick
https://en.wikipedia.org/wiki/Hat-trick
«и это в 37 лет» не курильщика
Вот бы Лева чаще выдавал такие 15-минутки, как сегодня во втором тайме
Хотя, может быть, он как раз только на пик формы выходит и последний танец поляка ещё впереди ? Скоро узнаем
Хоть что-то забил, молодец:)
Казалось, игра совсем не идёт, а всё равно два забил
Хороший матч кстати выдал, не смотря на тот запоротый выход 👍
Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
48 минут назад
Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помол нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
вчера, 11:08
Левандовски о класико в финале ЛЧ: «Это был бы один из лучших матчей в истории, чего еще никогда не случалось. Для болельщиков всего мира это было бы захватывающе»
13 марта, 12:06
Левандовски о результативности Кейна в Бундеслиге: «Харри хорош, благодаря ему горжусь своим рекордом еще сильнее. Я установил его за 29 игр – забил бы больше, если бы провел 34»
6 марта, 19:53
