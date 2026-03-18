37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Индзаги
Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов.
Роберт Левандовски – самый возрастной игрок в истории, забивший два гола в матче Лиги чемпионов.
Форвард «Барселоны» сделал дубль в игре 1/8 финала ЛЧ с «Ньюкаслом» (7:2, второй тайм).
Поляк, которому на сегодняшний день 37 лет и 209 дней, обогнал Филиппо Индзаги.
Роберт также является самым возрастным игроком, забившим в плей-офф турнира.
Лишь один игрок оформлял дубль в более зрелом возрасте, однако это было еще в Кубке европейских чемпионов в 1965 году. Тогда Ференц Пушкаш в 38 лет сделал дубль за «Реал».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Squawka
Ямаль самый молодой игрок [вставить свое]
https://en.wikipedia.org/wiki/Hat-trick
Хотя, может быть, он как раз только на пик формы выходит и последний танец поляка ещё впереди ? Скоро узнаем