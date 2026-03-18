37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Индзаги

Левандовски установил рекорд в Лиге чемпионов.

Роберт Левандовски – самый возрастной игрок в истории, забивший два гола в матче Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» сделал дубль в игре 1/8 финала ЛЧ с «Ньюкаслом » (7:2, второй тайм).

Поляк, которому на сегодняшний день 37 лет и 209 дней, обогнал Филиппо Индзаги.

Роберт также является самым возрастным игроком, забившим в плей-офф турнира.

Лишь один игрок оформлял дубль в более зрелом возрасте, однако это было еще в Кубке европейских чемпионов в 1965 году. Тогда Ференц Пушкаш в 38 лет сделал дубль за «Реал ».