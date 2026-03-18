Погребняк о проблемах с интернетом в России: «Без него очень плохо. Я понимаю, для чего это делается – главное, чтобы и вы, ребята, тоже»

Погребняк о проблемах с интернетом в России: я понимаю, для чего это делается.

Бывший нападающий сборной России и «Зенита » Павел Погребняк высказался о проблемах с интернетом.

«Проблемы с интернетом сказываются на любом гражданине России. Дискомфорт, конечно, присутствует. У нас сейчас мир цифровизации и интернета – это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Без интернета очень плохо, в том числе и я это ощущаю. Но я понимаю, для чего это делается. Главное, чтобы и вы, ребята, тоже понимали», – сказал Погребняк.