  • Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о поражении от «Зенита» в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Единственный гол в матче забил Джон Дуран с пенальти, назначенного за фол Сослана Кагермазова на Данииле Кондакове.

«Надоело обсуждать судейство. Могу сказать про нашу игру, что мы не уступали «Зениту», а моментами даже были лучше. По такой игре, наверное, не заслужили поражения. 

Я горд нашими пацанами. Те, кто дебютировал, – у них не так много времени было, но они сегодня показали достойную игру. Команде, болельщикам – всем спасибо. Мы продолжаем двигаться дальше уже в чемпионате», – сказал Агаларов.

Источник: телеграм-канал «Динамо»
Ответ Grishkevich
Лучше в чем?
Минимум, как команда и личности.
После таких пенальти, Сенегал покидает поле в финале, Махачкале уважение за достойную игру
Ответ Grishkevich
Лучше в чем?
было одинаково убого с двух сторон, но Махачкале простительно, это недорогая команда в гостях, приехала играть в оборону, а у нас Семак и 150+млн состав, 0 моментов
Всего один пеналь? Это же норма для судей в матчах Зенита. Скоро будут до начала матча ставить пеналь. )
Ответ Rosenbaum
Всего один пеналь? Это же норма для судей в матчах Зенита. Скоро будут до начала матча ставить пеналь. )
Ну зато еще один не поставили в ворота спонсоров судейского корпуса
Он, наверное, в какой-то другой игре участвовал. Зенит, конечно, играл отвратительно, но Махачкала не показала вообще ничего.
Сколько раз в створ пробили?
