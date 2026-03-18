Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»

Гамид Агаларов: «Динамо» Махачкала не заслужило поражения от «Зенита».

Нападающий махачкалинского «Динамо » Гамид Агаларов высказался о поражении от «Зенита » в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

Единственный гол в матче забил Джон Дуран с пенальти , назначенного за фол Сослана Кагермазова на Данииле Кондакове.

«Надоело обсуждать судейство. Могу сказать про нашу игру, что мы не уступали «Зениту», а моментами даже были лучше. По такой игре, наверное, не заслужили поражения.

Я горд нашими пацанами. Те, кто дебютировал, – у них не так много времени было, но они сегодня показали достойную игру. Команде, болельщикам – всем спасибо. Мы продолжаем двигаться дальше уже в чемпионате», – сказал Агаларов.