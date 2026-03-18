Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси

Роберт Левандовски отметился дублем в игре с «Ньюкаслом ».

Нападающий «Барселоны» забил на 56-й и 61-й минутах игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь у поляка 109 голов в этом турнире. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ, уступая только Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140 без учета матчей квалификации и 141, если считать квалификационные раунды).

