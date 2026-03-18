Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
Роберт Левандовски отметился дублем в игре с «Ньюкаслом».
Нападающий «Барселоны» забил на 56-й и 61-й минутах игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
Теперь у поляка 109 голов в этом турнире. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ, уступая только Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140 без учета матчей квалификации и 141, если считать квалификационные раунды).
Подробно со статистикой 37-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Ньюкасл». 6:2 – Левандовски сделал дубль, у Рафиньи гол и два ассиста, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Но как же Ямаль просто разорвал Берна во втором годе Левы - просто красота )
5 Рауль Гонсалес - 71
6 Килиан Мбаппе - 68
7 Томас Мюллер - 57
8 Эрлинг Холанн - 56
8 Рууд ван Нистелроой - 56