13

Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси

Роберт Левандовски отметился дублем в игре с «Ньюкаслом».

Нападающий «Барселоны» забил на 56-й и 61-й минутах игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь у поляка 109 голов в этом турнире. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ, уступая только Лионелю Месси (129) и Криштиану Роналду (140 без учета матчей квалификации и 141, если считать квалификационные раунды).

Подробно со статистикой 37-летнего Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Ньюкасл». 6:2 – Левандовски сделал дубль, у Рафиньи гол и два ассиста, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция

И что делать с Челестини?17170 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoБарселона
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoРоберт Левандовски
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНьюкасл
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дед показал, что есть у него ещё «порох в пороховницах» )

Но как же Ямаль просто разорвал Берна во втором годе Левы - просто красота )
Ну он и лучший после них (и Суареса) был в эту эру
Ответ Witch64
У уругвайца слабая статистика в ЛЧ, так что не факт, что он сильнее Левы
Ответ Raul7Realmadrid
Ливерпуль по большей части не играл в ЛЧ, а в Барселоне была другая первая скрипка. Не было возможности набивать стату.
Легенда. Столько лет держит форму
Кто-нибудь может объяснить, почему у Роналду указывается 141 голов и 42 ассиста в ЛЧ? Официальная статистика говорит, что у него 140+41 в 183 матчах, а лишние 1+1 были сделаны в квалификации, но почему-то их всё время суммируют. Никто же не суммирует голы в отборочных играх на ЧМ и голы на самом ЧМ.
4 Карим Бензема - 90
5 Рауль Гонсалес - 71
6 Килиан Мбаппе - 68
7 Томас Мюллер - 57
8 Эрлинг Холанн - 56
8 Рууд ван Нистелроой - 56
Ответ Н.Ф.
Дружище, Холанд вчера 57 гол забил)
Лучше расскажите, произнес ли все-таки Елагин имя молодого игрока Барсы, которого ,видимо, нельзя называть
До Месси осталось ровно 20 голов.☝️😙
Читайте новости футбола в любимой соцсети
«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней
26 минут назад
«Барса» играет с «Ньюкаслом» в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна. Шрифт на футболках разработала художница с этим диагнозом
37 минут назадФото
Рекомендуем
Главные новости
Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»
3 минуты назад
37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Филиппо Индзаги
4 минуты назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
8 минут назадТесты и игры
«Барселона» забила 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года
9 минут назад
У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах
13 минут назад
«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
17 минут назад
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Виртц, Салах, Осимхен играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
23 минуты назад
Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
5 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
22 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
23 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
23 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
36 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
Рекомендуем